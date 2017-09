Putin besucht Erdogan Hinter dieser Liebe steckt ein Plan

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Im Juni 2016 geschah etwas Außergewöhnliches: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan entschuldigte sich.

Türkische Soldaten hatten ein Jahr zuvor einen russischen Kampfjet über Syrien abgeschossen. Für einige Monate standen beide Staaten kurz vor einem Krieg. Russlands Präsident Wladimir Putin verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Ankara, stoppte den Tourismus aus Russland in die Türkei. Bis Erdogan schließlich einlenkte.

Die türkisch-russischen Beziehungen haben seither einen erstaunlichen Wandel erlebt: Erdogan sucht die Nähe zu Russland. Er reiste nach Moskau, nennt Putin "meinen lieben Freund Wladimir".

Nun ist Putin zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Ankara zu Besuch. Für den Abend sind Gespräche mit Erdogan im Präsidentenpalast geplant. Die Staatschefs wollen über den Krieg in Syrien beraten, über das Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak und über Wirtschaftsfragen.

Die türkische Regierung sieht darin ein Zeichen für die "Normalisierung der türkisch-russischen Beziehungen". Politiker in Europa und den USA dagegen fürchten, die Türkei könnte sich verstärkt vom Westen ab- und Russland zuwenden.

Washington war die Annäherung zwischen der Türkei und Russland zunächst durchaus willkommen. Barack Obama hatte sich nach dem Abschuss des russischen Jets durch türkische Soldaten persönlich für eine Deeskalation des Konflikts zwischen den beiden Staaten eingesetzt.

Spätestens seit die Türkei Anfang September jedoch das Raketensystem S-400 von Moskau gekauft hat, sind westliche Sicherheitspolitiker alarmiert. Offiziell heißt es, das System sei womöglich nicht mit Nato-Equipment kompatibel. Tatsächlich wächst in Europa und den USA die Sorge, die Türkei könnte grundsätzlich aus dem Verteidigungsbündnis ausscheren.

AP/ Russian Defense Ministry S-400-Raketensystem

Annäherung an Russland vor allem aus strategischen Gründen

Die Türkei und der Westen stecken schon lange in einer schweren Krise. Etliche Nato-Staaten sind befremdet von Erdogans autoritärem Regierungsstil. Umgekehrt wirft Ankara seinen Partnern vor, Feinde der Türkei zu unterstützen - Extremisten der kurdischen Terrororganisation PKK etwa oder Anhänger der islamistischen Gülen-Sekte, die Erdogan für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich macht.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, den syrischen Ableger der PKK, die YPG, im Kampf gegen den "Islamischen Staat" mit schweren Waffen auszustatten, hat die Spannungen weiter verschärft.

Erdogan treibt die Annäherung an Russland vor allem aus strategischen Gründen voran. Er will Europäern und Amerikanern demonstrieren, dass er auf ihr Wohlwollen nicht angewiesen ist, dass die Türkei im Zweifel auch andere Partner hat. Zugleich glaubt er, den Interessen seines Landes in Syrien sei inzwischen am ehesten durch die Zusammenarbeit mit Russland gedient.

Die türkische Regierung ist mit dem Versuch gescheitert, den syrischen Diktator Baschar al-Assad mithilfe islamistischer Extremisten zu stürzen. Nun geht es ihr in Syrien vor allem darum, einen Kurden-Staat zu verhindern. Erdogan zählt dabei auf die Unterstützung der Assad-Verbündeten Russland und Iran.

Es gibt klare Grenzen der neuen Partnerschaft

Die Wende in der türkischen Russland-Politik zeigt, dass Erdogan weniger der Ideologe ist, als der ihn der Westen oft wahrnimmt - sondern ein außenpolitischer Pragmatiker bis hin zur Selbstverleugnung.

Doch die Kooperation zwischen Putin und Erdogan hat Grenzen. Die Haltung Russlands gegenüber den Kurden ist keineswegs eindeutig. In Moskau betrachten viele die YPG als legitimen Partner im Kampf gegen Islamisten in Syrien.

Offen ist auch, wie es im Kampf um die Gebiete im Norden Syriens weitergeht, die nach wie vor von Rebellen besetzt werden. Russland bereitet seit länger Zeit einen Großangriff auf die Provinz Idlib vor, wo sich Widerstandsgruppen verschanzt haben, von denen einige der Türkei nahe stehen.

Blutige Gefechte um Idlib könnten in der türkischen Bevölkerung sehr schnell antirussische Ressentiments entfachen, ähnlich wie es die Schlacht um Aleppo im Winter getan hat. Erdogan liefe Gefahr als Komplize Putins wahrgenommen zu werden, glaubt Ahmet K. Han, Politikwissenschaftler an der Kadir Has Universität in Istanbul. Die russisch-türkischen Beziehungen könnten sich dann rasch wieder abkühlen.

Zusammengefasst: Lange war es frostig zwischen Russland und der Türkei - doch nun demonstrieren Erdogan und Putin ihre enge Partnerschaft. Die ist für beide strategisch, vor allem der türkische Präsident will eine Botschaft an den Westen senden. Doch Streit über den Syrien-Kurs könnte das Bündnis schon bald gefährden.