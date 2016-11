Putin und Obama Das große Schweigen

US-Präsident Barack Obama scherzt, schüttelt Hände, informiert sich über den Friedensprozess in Kolumbien und bilanziert mit Chinas Präsident Xi Jinping den Status Quo des gemeinsamen Verhältnisses. Russlands Präsident Wladimir Putin führt ebenfalls zahlreiche Gespräche beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Lima. Nur eines fehlt: Das Miteinander.

"Zu Beginn der Sitzung haben sie sich begrüßt und ein paar Worte gewechselt", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben russischer Agenturen. Einem Sprecher des Weißen Hauses zufolge unterhielten sich die beiden Politiker am Sonntag "etwa vier Minuten lang" über Syrien und die Ukraine.

Ansonsten aber gingen sich die beiden mächtigen Männer aus dem Weg. Ein bilaterales "Abschlussgespräch" der beiden war trotz Obamas Ausscheiden aus dem Amt nicht angesetzt worden - so waren letzte Worte den zufälligen Gipfelbegegnungen vorbehalten.

15 Plätze zwischen Putin und Obama

Deutlich wurde die Distanz der Politiker auch beim feierlichen Dinner und einer opulenten Show am Samstagabend im Parque de la Reserva der peruanischen Hauptstadt. Die Organisatoren hatten Obama an der Seite von Chiles Präsidentin Michelle Bachelet platziert, Putin saß rund 15 Plätze weiter an der Seite von Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto.

Zwischen den beiden Regierungschefs war es aufgrund der russischen Bombardements und Putins Parteinahme für Syriens Machthaber Baschar al-Assad zum Zerwürfnis gekommen. Putin setzt auf weit bessere Beziehungen mit Trump. Obama hingegen warnte seinen gewählten Nachfolger Donald Trump vor einer zu starken Annäherung an Russland und Putin.

Obama nimmt Trump erneut in Schutz

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Ausland nahm US-Präsident Barack Obama seines Nachfolgers Donald Trump noch einmal im Schutz. "Erwartet nicht das Schlechteste, hofft, dass die Administration ihren Job machen und arbeiten wird. Danach kann man sein Urteil fällen", sagte Obama in Lima. China und weitere Staaten warnten Trump eindringlich vor einer Abschottungspolitik und der Aufkündigung von Handelsverträgen.

Chinas Staatschef Xi Jinping sagte, ohne Trump zu nennen: "China macht die Tür nicht zu." Bei einem Treffen mit Obama betonte er, man hoffe auf einen "sanften Übergang" beim Wechsel im Weißen Haus. Trump will die Handelspolitik mit China auf den Prüfstand stellen und das weltweit größte Freihandelsabkommen, die von Obama ausgehandelte Transpazifische Partnerschaft (TPP), stoppen. Experten erwarten, dass dann China mit eigenen Verträgen in das Vakuum hineinstoßen könnte.