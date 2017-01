Anschlag in Québec Fox News löscht Tweet nach Beschwerde Kanadas

Das Büro des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau hat Fox News dazu aufgefordert, einen Tweet zu korrigieren oder zu löschen, in dem der konservative US-TV-Sender behauptet, das mutmaßliche Attentäter von Québec sei marokkanischer Herkunft. Tatsächlich ist der Verdächtige Frankokanadier.

Trudeaus Sprecherin Kate Purchase schrieb einen Brief an Co-Chef von Fox News, Bill Shine, in dem sie auf die "falsche und irreführende Sprache" verwies. Der Tweet verletzte die Ehre der Opfer, weil dieser Fehlinformationen verbreite, mit Identitätspolitik spiele und Angst und Zwietracht in den Gemeinden erzeuge.

Nach Veröffentlichung des Briefes löschte Fox News den Tweet. Man habe die falsche Information am Montag zunächst mit einem Tweet korrigiert und auch die entsprechende Meldung aktualisiert, teilte Refet Kaplan, Geschäftsführer von FoxNews.com, mit. Die ersten Tweets seien nun gelöscht worden, man bedauere den Fehler.

Der Tweet war offenbar aufgrund einer ersten Polizeimeldung entstanden, die berichtet hatte, dass zwei Verdächtige festgenommen worden seien. Später stellten die Behörden klar, dass einer dieser Verdächtigen ein Zeuge sei.

"Wir müssen weiter darauf hinarbeiten, dass unsere Gemeinden sicher und vereint sind, anstatt Mauern zu bauen und Gemeinschaften zu Sündenböcken zu machen", schrieb Purchase. "Angst macht uns nicht sicherer, sie macht uns schwächer." Das Erzeugen von Angst und das Schließen der Grenzen sei keine Lösung, so Purchase, das würde nur von den wahren Alltags-Problemen der Bürger ablenken.

Bei dem Anschlag am Sonntagabend war der mutmaßliche Attentäter Alexandre B. in eine Moschee in Québec eingedrungen, hatte das Feuer eröffnet und dabei mindestens sechs Menschen erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass der 27-Jährige alleine gehandelt hat. Zum Motiv haben sich die Ermittler noch nicht geäußert. Mehrere Medien berichten, Hass auf Muslime sei das Motiv gewesen.