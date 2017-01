Schüsse in Moschee in Québec Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Polizei geht davon aus, dass ein Einzeltäter in einer Moschee in der kanadischen Metropole Québec um sich geschossen hat. Der zweite Verdächtige werde in den Ermittlungen als Zeuge behandelt, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Die Lage war nach dem Angriff auf das Gotteshaus am Sonntagabend (Ortszeit) zunächst unübersichtlich: Mehr als 60 Menschen hielten sich in der Moschee auf, als nach Angaben von Augenzeugen zwei maskierte Männer das Gebäude stürmten und um sich schossen.

Die Berichte widersprechen den Angaben der Polizei. Insidern zufolge gehen die Behörden von dem Tatmuster eines "einsamen Wolfs" aus - also eines terroristischen Täters, der nicht unter dem Kommando einer bestimmten Gruppierung steht. Diese Vermutung wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.

Sechs Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben. Die Zahl der Verletzten wurde inzwischen nach oben korrigiert: 19 Menschen seien durch die Schüsse verletzt worden, fünf von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr, teilte das Krankenhaus der Stadt mit. Zuvor war die Rede von acht Verletzten.

Einer der beiden zunächst Verdächtigten wurde noch vor der Moschee festgenommen, während der andere mit dem Auto flüchtete, dann aber die Polizei rief und sich stellte. In dem Fahrzeug wurde mindestens eine Waffe gefunden, die Wohnung eines der Festgenommenen wurde durchsucht. Die beiden seien Ende 20 oder Anfang 30 Jahre alt.

Weltweites Entsetzen - islamfeindliche Organisationen distanzieren sich

Der Angriff sorgte weltweit für Entsetzen. Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "Terroranschlag auf Muslime". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Attacke eine "verachtenswerte Tat". Das "grausame Attentat auf betende Muslime" verurteilte auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Frankreichs Präsident François Hollande sprach von einem Anschlag auf "den Geist des Friedens und der Offenheit" in Québec. US-Präsident Donald Trump sprach Premier Trudeau und dem kanadischen Volk in einem Anruf sein Beileid aus.

Auch die höchste sunnitische Autorität, die Al-Ashar-Institution in Kairo, verurteilte die "abscheuliche" Attacke. Derlei Angriffe führten zur Verbreitung von "Entzweiung, Hass und Rassismus" und schafften den Nährboden für "Terrorismus und Extremismus". Auch die ägyptische Regierung und das Nachbarland Jordanien zeigten sich entsetzt.

In den Niederlanden trafen vier der größten Moscheen neue Sicherheitsvorkehrungen und entschieden, ab sofort während der Gebete die Türen zu schließen. Dazu seien sie gezwungen, erklärten die Blaue Moschee in Amsterdam sowie Gotteshäuser in Den Haag, Rotterdam und Utrecht. In der Blauen Moschee wurden zusätzliche Kameras installiert. Der niederländische Moscheenrat erklärte, eigentlich seien Moscheen ein jederzeit offener Ort - sie müssten sich aber vor "Terrorangriffen" schützen.

Nationalistische und islamfeindliche Organisationen in Québec distanzierten sich von dem Anschlag. "Gewalt ist für uns keine Lösung", erklärten die Gruppierung Fédération des Québécois de souche und die Organisation Atalante Québec laut Nachrichtenagentur AFP. Auch die islamfeindliche Vereinigung La Meute verurteilte am Montag "jegliche Gewaltanwendung". Die rechten Gruppen hatten zuvor Trudeaus Einwanderungspolitik immer wieder kritisiert.