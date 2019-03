Kriegsverbrechertribunal in Den Haag Ex-Serbenführer Karadzic zu lebenslanger Haft verurteilt

Ex-Serbenführer Radovan Karadzic ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter des Uno-Tribunals in dem Berufungsverfahren in Den Haag sprachen ihn wegen Völkermords, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.

Dem Urteil zufolge wusste der heute 73-Jährige von Tötungen, untersuchte sie aber nicht. Er habe den Völkermord von Srebrenica 1995 gewollt und angeordnet. Der frühere Psychiater gilt als politisch Hauptverantwortlicher für die Gräuel.

Im damaligen Balkan-Krieg hatten serbische Einheiten unter General Ratko Mladicim Sommer 1995 die Uno-Schutzzone überrannt und dann etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Das Uno-Tribunal sprach Karadzic wegen Mordes, Verfolgung und Zwangsvertreibung schuldig. Außerdem habe er die 44 Monate dauernde Belagerung der bosnischen Stadt Sarajevo zu verantworten

Karadzic war 2016 in erster Instanz zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Kriegsverbrechertribunal sprach ihn wegen für tausendfachen Mords, Verfolgung und Zwangsvertreibungen von bosnischen Muslimen schuldig.

Der Kriegsverbrecher war erst 2008 nach 13 Jahren auf der Flucht in Serbien als alternativer Heiler entdeckt - und an das Gericht ausgeliefert worden. Er bestritt alle Vorwürfe und forderte in dem Berufungsverfahren Freispruch. Die Anklage hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert.