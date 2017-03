Neue Raketentests von Nordkorea Eine Regionalmacht fordert die Welt heraus

Das unberechenbare Vorgehen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un sorgt weltweit für Besorgnis. Am Montag feuerte das Regime - dem Raketentests unter Verwendung ballistischer Technik durch Uno-Resolutionen untersagt sind - mindestens vier Geschosse ins Japanische Meer. Drei von ihnen sollen in der japanischen 200-Meilen-Zone niedergegangen sein. Japans Regierungschef Shinzo Abe sprach von einer "neuen Stufe der Bedrohung".

Hat er recht?

Eine Überraschung dürften die nordkoreanischen Raketen zumindest nicht gewesen sein. Kurz zuvor hatte das zweimonatige Frühjahrsmanöver der amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte in Südkorea begonnen. Nordkorea sieht die jährlichen Übungen als Angriff und reagiert darauf immer wieder mit Gegenaktionen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Geschosse in der japanischen Zone niedergehen; das war im vergangenen Jahr auch schon passiert. Es gibt aber tatsächlich Faktoren, die auf eine zunehmend gefährliche Lage schließen lassen.

Technischer Fortschritt: Schon bei dem vorangegangenen Test einer Mittelstreckenrakete im Februar beweist das Regime seine technische Weiterentwicklung. Bislang hatte Pjöngjang noch nie mehr als drei Raketen dieser Reichweite gleichzeitig abgefeuert. Ein namentlich nicht genannter US-Offizieller sagte dem US-Sender CNN zum aktuellen Fall: "Es können auch noch mehr gewesen sein, aber das werden wir nicht kommentieren. Vier sind gelandet". Um welchen Raketentyp es sich genau handelt, ist noch nicht klar.

China bleibt wichtigster Garant für die Stabilität Nordkoreas - vor allem aus Sorge, sich nach einem Sturz des Regimes der verarmten Bevölkerung annehmen zu müssen. Nach dem letzten Raketentest reagierte allerdings auch Peking überraschend hart und verbot Kohleimporte aus Nordkorea. Seit dem Mord an Kim Jong Nam, dem Halbbruder von Diktator Kim, am Flughafen von Kuala Lumpur streitet Nordkorea auch noch mit Malaysia. Beide Regierungen haben ihre Botschafter abgezogen und Ausreisesperren verhängt. Verschärfte Kriegsrhetorik: Drastische Drohungen aus Pjöngjang in Richtung der Vereinigten Staaten, dem Lieblingsfeind von Diktator Kim, sind nicht neu. Dennoch hat es der Brief, den der nordkoreanische Uno-Botschafter Ja Song Nam jetzt an die Vereinten Nationen schrieb, in sich. Darin gibt er den USA und Südkorea die Schuld an der Eskalation. Das "unverhüllte Atomkriegsmanöver" der Alliierten würde die koreanische Halbinsel in Richtung eines "nuklearen Desasters" treiben. "Es könnte sich ein richtiger Krieg entwickeln", schrieb Ja. Der Nachrichtenseite "Foreign Policy" zufolge versucht Pjöngjang damit, die neue Regierung unter Präsident Donald Trump zu testen.

Zumindest langfristig verstärken Südkorea und die USA ihre militärische Präsenz gegen Nordkorea - zum Ärger von China. Auf einem ehemaligen Golfplatz südlich von Seoul sollen in diesem Jahr Abwehrraketen des Typs THAAD stationiert werden. Dafür haben die USA gerade die ersten Bauteile geliefert. Die THAAD-Raketen könnten ballistische Raketen von kurzer und mittlerer Reichweite abfangen und zerstören. In der Erklärung betonte das US-Pazifik-Kommando, das THAAD-System diene ausschließlich der Verteidigung gegen nordkoreanische Bedrohungen - und sei eben nicht als Signal an China zu verstehen.

Militärische Aufrüstung wird wohl wenig zu einer Entspannung der Lage beitragen, Experten gehen vom Gegenteil aus. Einem CNN-Bericht zufolge liegen den US-Geheimdiensten Hinweise darauf vor, dass Nordkorea einen erneuten Atombombentest vorbereitet. Demnach stünde eine solche Aktion kurz bevor.