Kampf gegen IS Rebellen erobern offenbar erstes Stadtviertel von Rakka

Vor drei Jahren hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Stadt Rakka im Norden Syriens eingenommen und zur Hauptstadt ihres "Kalifats" erklärt. Jetzt hat das kurdisch-arabische Bündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nach eigenen Angaben ein erstes Stadtviertel im Westen der Stadt zurückerobert. Das Viertel Romanija sei "nach zweitägigen Kämpfen befreit" worden, teilte das Bündnis am Sonntag mit.

Rebelleneinheiten hatten am Dienstag mit ihrer Großoffensive auf Rakka begonnen und drangen am Samstag von Westen her in die IS-Hochburg vor. Das erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Anfang der Woche waren die SDF-Einheiten erstmals von Osten her nach Rakka vorgedrungen.

Eine US-geführte Militärkoalition soll die Oppositionellen aus der Luft unterstützen. Auch US-Spezialeinheiten seien im Einsatz, berichten die Menschenrechtler, deren Beobachtungsstelle in Großbritannien ansässig ist.

Durch US-Luftangriffe, mit denen die SDF-Offensive am Boden unterstützt werde, seien am Samstag 13 Zivilisten getötet worden, damit erhöhte sich die Zahl der seit dem Beginn des SDF-Ansturms getöteten Zivilisten auf 57. Die Beobachtungsstelle gewinnt ihre Erkenntnisse über ein Netz von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind nur schwer zu überprüfen.

Zu Hochzeiten der IS-Herrschaft lebten in Rakka rund 300.000 Menschen, darunter 80.000 Vertriebene aus anderen Regionen Syriens. In den vergangenen Monaten verließen Tausende von Zivilisten die Stadt, laut Uno-Angaben sollen sich derzeit noch rund 160.000 Menschen in der Stadt aufhalten.

Der Islamische Staat kommt als Territorialmacht immer mehr in Bedrängnis, so auch in Mossul, seiner letzten verbliebenen Hochburg im Irak. Am Samstag haben die Dschihadisten bei einem weiteren Anschlag im Irak mindestens 14 Menschen getötet, erst am Vortag waren im Irak bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens 30 Zivilisten umgekommen.

Seit Beginn des Fastenmonats Ramadan Ende Mai hatte sich der IS zu einer Reihe von Anschlägen bekannt. Die Welle von Attentaten wird als Reaktion des IS auf Niederlagen in ihrem Kerngebiet in Syrien und im Irak gesehen.