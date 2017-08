Rassismus US-Bürgerrechtler warnen vor Reisen nach Missouri

Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung NAACP hat eine Reisewarnung für den US-Bundesstaat Missouri herausgegeben. Anders als Reisehinweise etwa des US-Außenministeriums betrifft sie aber nicht ein Land wie Nordkorea, sondern den heimischen Bundesstaat Missouri. NAACP warnt Schwarze ausdrücklich vor rassistischen Attacken und Diskriminierung in dem Staat.

In Missouri hatte zuletzt ein Zwischenfall für Schlagzeilen gesorgt, bei denen ein schwarzer 28-Jähriger nach falschem Abbiegen mit dem Auto festgenommen und unter ungeklärten Umständen in der Zelle gestorben war. Von der University of Missouri werden rassistische Vorfälle berichtet. Der Staat verabschiedete jüngst ein Gesetz, das Schwarzen erheblich erschwert, sich gerichtlich gegen Diskriminierung zu wehren.

Rod Chapel vom NAACP Missouri sagte dem "Kansas City Star", Menschen berichteten in nie dagewesener Zahl von Zwischenfällen, bei denen sie wegen ihrer Hautfarbe geschlagen, von der Polizei gestoppt oder gedemütigt worden seien. "Wie kann es sein, dass du nach Missouri kommst, dir das Benzin ausgeht und du tot in einer Gefängniszelle endest, wenn du nicht gegen das Gesetz verstoßen hast?"

Der lokale Ableger der Bürgerrechtsbewegung hatte bereits im Juni eine entsprechende Warnung veröffentlicht. Nun wurde diese auch vom nationalen NAACP übernommen. Die "National Association for the Advancement of Coloured People" wurde 1909 gegründet und gilt als eine der ältesten und wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen für Schwarze in den USA.