Verfahren wegen umstrittener Justizreform Polen warnt EU vor "bösen Emotionen"

Witold Waszczykowski hat eine düstere Zeit für das Verhältnis zwischen Polen und Brüssel angekündigt. Er reagierte damit auf die Entscheidung der EU-Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau einzuleiten. "Das wird für einige Monate für böse Emotionen und eine negative Atmosphäre in den beiderseitigen Beziehungen sorgen", sagte der polnische Außenminister dem Portal wPolityce.pl. Seiner Einschätzung nach würden letztlich aber die "führenden europäischen Politiker zur Vernunft kommen und Nachsicht walten lassen". Das Verfahren könne sich ansonsten auch über Jahre hinziehen.

AP Außenminister Waszczykowski

Die EU-Kommission hatte am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass sie ihrer Ankündigung nun Taten folgen gelassen und das Verfahren eingeleitet hat. Anlass für den Prozess ist die umstrittene Justizreform der nationalkonservativen Regierung. Konkret geht es um das Gesetz über die allgemeinen Gerichte, das es dem Justizminister ermöglicht, Richter zu berufen oder zu entlassen.

Poland : infringement procedure over measures affecting judiciary launched. Polish authorities have 1 month to reply https://t.co/DE8Das9XNX — European Commission (@EU_Commission) 29. Juli 2017

In einem weitergehenden Schritt könnte Brüssel ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags einleiten, das im äußersten Fall zur Aussetzung der Stimmrechte eines Mitgliedsstaats führen kann. Als Hindernis gilt dabei, dass Ungarn angekündigt hat, Polen mit seinem Veto beiseitezustehen. Zur Möglichkeit, dass die EU ein solches Verfahren zugleich gegen Ungarn und Polen einleiten und so ein ungarisches Veto umgehen könnte, meinte Waszczykowski: "Es ist nicht möglich, gegen zwei Länder dasselbe Verfahren anzuwenden."

Ein Verfahren läuft schon seit 2016

Ein Vertragsverletzungsverfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindlichen Geldstrafen führen. Polen habe nun einen Monat Zeit, zu reagieren, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

In Polen hat die regierende PiS-Partei in den vergangenen Wochen vier Gesetze verabschiedet, die nach Ansicht der EU-Kommission Rechtsstaat und Gewaltenteilung in dem ostmitteleuropäischen Mitgliedsland bedrohen. Vergangenen Mittwoch kündigte die Behörde deshalb an, ein Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen.

Gegen Polen läuft bereits seit Anfang 2016 ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, weil die Regierung aus Sicht der Kommission die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts beschnitt. Auf zwei Empfehlungen hat Warschau aus Sicht der EU bislang nicht zufriedenstellend reagiert. Nun schickt Brüssel eine dritte Empfehlung an Warschau.