Rund um die berühmte Statue der Marianne, Frankreichs nationaler Symbolfigur, waren am Sonntag auf dem Platz der Republik in Paris die Spritz-Kommandos unterwegs, um die Graffitis der Demonstrationen des Vortags abzuwaschen. Die Arbeit war schnell getan. So übel wie vor einen Woche am Triumphbogen hatten sich die Demonstranten dieses Mal nicht aufgeführt.

Dafür hatte ihre Zahl, weder in Paris, noch landesweit, trotz der abstoßenden Bilder vom vergangenen Wochenende kaum abgenommen. 125.000 Menschen protestierten im ganzen Land, allein 10.000 in Paris, fast so viele wie zuvor. Was bedeutet, dass die politischen Aufräumarbeiten nun umso größer sein werden. Denn die Bewegung der so genannten "Gelbwesten" hält an.

"Der Präsident muss reden und zwar schnell"

Am Montag wird nun der französische Präsident Emmanuel Macron erstmals direkt auf die Proteste antworten. Schon am Morgen wird er sich mit Vertretern der Gewerkschaften und Arbeitgebern treffen. "Der Präsident muss reden und zwar schnell", hatte der Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, gefordert, als er am Sonntag die Zerstörungen seiner Innenstadt besichtigte. Regierungssprecher Benjamin Griveaux kündigte eine Stellungnahme Macrons für Montagabend an.

In Bordeaux fanden am Samstag die gewalttätigsten Proteste statt. Die sonst für ihre Ruhe und Gelassenheit bekannte Stadt bot aufstandsähnliche Szenen wie eine Woche zuvor Paris. Was wiederum dafür spricht, dass die Revolte noch nicht beendet ist.

Genau das ist die Aufgabe Macrons: Frankreich und die "Gelbwesten" zur Ruhe zu bringen, damit die Proteste nach nun schon vier heißen Wochenenden nicht einfach weitergehen.

"Frankreich muss sich wieder mit sich selbst versöhnen", mahnte die ehemalige sozialistische Präsidentschaftskandidatin und Umweltministerin Ségolène Royal. Das Land der Menschenrechte dürfe sich vor der ganzen Welt nicht länger so zerstritten zeigen. "Wir alle haben die Aufgabe, der Hysterisierung der französischen Gesellschaft ein Ende zu setzen und zur Ruhe aufzurufen", sagte Royal.

Tatsächlich schien sich die politische Klasse Frankreichs bis hin zu den Rechtsextremisten um Marine Le Pen einig zu sein, die Proteste nicht weiter zu befeuern. Le Pen sagte, der Präsident müsse nun "starke Antworten auf ein soziales Leiden" geben. Damit lag sie ausnahmsweise völlig im Mainstream.

Macron scheint die Zeichen der Zeit erhört zu haben. Seit am vergangenen Freitagabend Premierminister Edouard Philippe erstmals eine größere Delegation von "Gelbwesten" in seinem Pariser Amtssitz empfing, sendet die Regierung Friedenszeichen an die Demonstranten. Unvorstellbar, dass jetzt noch ein Minister - wie erst kürzlich geschehen - die Gelbwesten als "Braunwesten" bezeichnen dürfte. Der befürchtete rechtslastige Charakter der Protestbewegung hat sich auch auf der Straße nicht bestätigt.

Den meisten Gelbwesten geht es um materielle Forderungen: etwa weniger Abgaben und höhere Löhne für sozial Schwache. So sah es am Sonntag auch Macrons Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire: "Der Präsident muss jetzt die richtigen Worte für die soziale Krise finden. Die Leute verlangen, dass sie von ihrer Arbeit in Würde leben können. Sie dürsten nach mehr Gerechtigkeit." Er kündigte Maßnahmen des Präsidenten an, die "der Tiefe der Krise entsprechen werden".

Damit sieht es so aus, als würde Macron am Montag dem Protest weiter entgegen kommen. Bereits vergangene Woche hatte er die geplante Erhöhung der Benzinsteuer für den 1. Januar und die damit zusammenhängende Maßnahmen aufgehoben. So erfüllte er die Ursprungsforderung der Gelbwesten, die inzwischen jedoch weitere finanzielle Entlastungen erwarten.

Doch schon Macrons erstes Entgegenkommen kostet die Regierung etwa drei Milliarden Euro an geplanten Einnahmen. Die Frage lautet deshalb, wieviel der Präsident noch zu geben bereit ist, und ob er damit tatsächlich den Protest beruhigt. Schon riet einer der einflussreichsten Ökonomen Frankreichs, Harvard-Professor Philippe Aghion, dem Präsidenten, sich bei seiner Entscheidung nicht nach den europäischen Stabilitätskriterien zu richten, die das erlaubte Staatsdefizit der EU-Länder auf drei Prozent begrenzen.

Und doch könnte es sein, dass es bei Macrons angekündigter Antwort auf die "Gelbwesten" nicht in erster Linie ums Geld geht. So einprägsam mancher seiner Auftritte bisher war - etwa der Abend seines Wahlsieges mit der Beethoven-Hymne vor der Pariser Louvre-Pyramide oder seine Europa-Rede vor den Studenten der Pariser Sorbonne-Universität; dieses Mal muss er ein ganz anderes Publikum ansprechen: Nicht-Akademiker, Arbeitslose, Bauern, Fernfahrer, Krankenpfleger.

Mit ihnen muss der Präsident ins Gespräch kommen hat, damit sie seinen Maßnahmen Glauben schenken. Macron steht am Montag vor der bislang größten Bewährungsprobe seiner Amtszeit.