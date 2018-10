"Lächerlich" China weist US-Vorwurf der Wahleinmischung zurück

Mit deutlichen Worten hat China die jüngsten Vorwürfe von US-Vizepräsident Mike Pence zurückgewiesen: Der hatte die Volksrepublik beschuldigt, die anstehenden US-Wahlen beeinflussen zu wollen. Diese Äußerungen seien "unbegründet" und "lächerlich", erklärte nun das chinesische Außenministerium. "Wir rufen die USA auf, ihr Fehlverhalten zu korrigieren; aufzuhören, China grundlos zu beschuldigen und zu verleumden; und chinesischen Interessen und den Beziehungen zwischen China und den USA zu schaden."

Pence hatte China zuvor eine gezielte Kampagne gegen Präsident Donald Trump vorgeworfen. China unternehme "beispiellose" Anstrengungen, um vor der Kongresswahl im November "die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen". Das Ziel Pekings sei letztlich ein Machtwechsel im Weißen Haus: "Um es ganz offen zu sagen: Präsident Trumps Führungsstil funktioniert - China will einen anderen US-Präsidenten", sagte Pence in einer Rede beim Hudson Institut in Washington.

Er warf der chinesischen Regierung unter anderem vor, mit ihren Sonderzöllen gegen die USA klar auf jene Industrien und Bundesstaaten abzuzielen, die bei den Zwischenwahlen eine große Rolle spielten und in denen sich viele Trump-Unterstützer fänden.

AP Mike Pence

Trump hatte der chinesischen Regierung bereits mehrfach vorgeworfen, sie versuche, sich in die US-Wahlen einzumischen. Zuletzt hatte er diese Anschuldigung Ende September bei einer Rede im Uno-Sicherheitsrat erhoben und gesagt: "Bedauerlicherweise haben wir herausgefunden, dass China versucht hat, gegen meine Regierung bei den im November bevorstehenden Wahlen 2018 zu intervenieren." Chinas Regierung hatte empört darauf reagiert.

Bei den Zwischenwahlen am 6. November in den USA werden ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Die Kongresswahlen finden in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten statt - und sind damit auch eine Abstimmung über dessen bisherige Regierungsarbeit.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind derzeit sehr angespannt. Beide Länder sind in einen erbitterten Handelskonflikt verstrickt.