Reaktionen "Neue Verletzung des Völkerrechts"

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un lässt den Konflikt mit den USA und anderen Ländern weiter eskalieren. Der nach Berichten der nordkoreanischen Staatsmedien "erfolgreiche" Atomtest mit einer Wasserstoffbombe ist eine beispiellose Provokation - die Reaktionen fallen entsprechend scharf aus.

Südkorea

Seoul verurteilte den Atomtest aufs Schärfste und forderte noch härtere internationale Sanktionen gegen das Nachbarland. Man werde alle diplomatischen Maßnahmen ergreifen, um Nordkorea komplett zu isolieren, teilte die Regierung am Sonntag nach einer Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats mit. Dazu werde Südkorea auch auf neue Sanktionen des UN-Sicherheitsrats hinwirken.

Zusammen mit dem Verbündeten USA will Seoul den Angaben zufolge auch über die Verlegung "der stärksten taktischen Waffen" nach Südkorea diskutieren. Ob damit die erneute Stationierung von taktischen Atomwaffen gemeint war, blieb jedoch unklar.

China

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußerte am Sonntag in Peking "den entschiedenen Widerstand" der Regierung. Man habe den Atomversuch "energisch verurteilt". Nordkorea solle aufhören, "falsche Aktionen zu unternehmen, die die Situation verschlimmern". Das Außenministeriums forderte Pjöngjang auf, sich an die Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten und dem Willen der internationalen Gemeinschaft zu stellen, die eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen anstrebe. Nordkorea solle an den Verhandlungstisch zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwähnte den Atomwaffentest allerdings mit keinem Wort, als er mit einer 50-minütigen Rede zur Lage in der Welt das Wirtschaftsforum des diesjährigen Brics-Gipfels in der südostchinesischen Hafenstadt Xiamen eröffnete.

Die Nordkorea-Krise überschattet den Gipfel, an dem neben China die Staaten Brasilien, Russland, Indien und Südafrika teilnehmen. Dazu wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin in China erwartet. Vor allem in den bilateralen Gesprächen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit Putin und den anderen Staats- und Regierungschefs dürften Nordkoreas Atomtests eine Rolle spielen.

Russland

Moskau hat Nordkorea vor schwerwiegenden Folgen wegen seines jüngsten Atomversuchs gewarnt. Der Test sei eine weitere demonstrative Missachtung der Vorgaben des UN-Sicherheitsrates durch Pjöngjang, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit. "Unter diesen Bedingungen ist es unerlässlich, Ruhe zu bewahren und jegliche Handlungen zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führen."

Das Ministerium sprach von einer ernsthaften Gefahr für den Frieden in der gesamten Region. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow rief alle Beteiligten zu Verhandlungen auf. Es gebe keine Alternativen dazu, sagte er der Agentur Interfax.

Japan

Die japanische Regierung beruft angesichts eines möglichen neuen nordkoreanischen Atomtests den nationalen Sicherheitsrat ein. Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte am Sonntag, sollte es sich bei dem kurz zuvor gemessenen Erdbeben in Nordkorea tatsächlich um einen Atomtest gehandelt haben, sei dies absolut inakzeptabel. Man werde aufs Schärfste protestieren.

Frankreich

Präsident Emmanuel Macron forderte eine schnelle Reaktion der Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. "Die internationale Gemeinschaft muss diese neue Provokation mit größter Standhaftigkeit behandeln", teilte der Élyséepalast am Sonntag in Paris mit. Ziel sei es, Nordkorea dazu zu bringen, "ohne Bedingungen auf den Weg des Dialogs zurückzukehren und die vollständige, überprüfbare und irreversible Stilllegung seiner nuklearen und ballistischen Programme vorzunehmen". Macron verurteilte den Test und sprach von einer "neuen Verletzung des Völkerrechts".