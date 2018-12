G20 und der Fall Khashoggi Erdogans Frust-Gipfel

Vor den Reportern beim G20-Gipfel in Buenos Aires nahm Recep Tayyip Erdogan noch einmal Anlauf. Die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi sei ein "Test" für die gesamte Welt. "Wir waren noch nie mit einem derartigen Problem konfrontiert", sagte der türkische Präsident.

Doch die Worte Erdogans verhallten im Nachrichtenstrom aus Argentinien. Andere Themen dominierten die Gespräche - allen voran die erneuten Spannungen zwischen Russland und der Ukraine.

G20 wurde für Erdogan zum Frust-Gipfel. Schließlich ist er entschlossen, den Fall Khashoggi für sich zu nutzen. Das Treffen der 20 Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsnationen sollte die nächste Gelegenheit sein, das Thema in die Schlagzeilen zu bringen und den Druck auf Riad zu erhöhen. Doch die Taktik geht nicht auf. Das merkte Erdogan bereits in den Vorwochen - und reagierte.

Immer wieder sickerten türkische Ermittlungsdetails an die Medien. Erdogan hoffte, so schildert es ein Vertrauter dem SPIEGEL, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu schwächen, wenn nicht sogar zu stürzen.

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Saudi-Arabien war bereits vor dem Mord an Jamal Khashoggi angespannt. Beide Staaten konkurrieren um eine Vormachtstellung in der Region. Erdogan unterstützt die Muslimbrüder, eine islamistische Bewegung, die von Mohammed bin Salman als Terrororganisation verfolgt wird.

Kampf um Einfluss

In Syrien kooperiert Ankara mit Iran, während Saudi-Arabien die Mullahs mit aller Macht bekämpft. Als Riad eine Blockade gegen Katar verhängte, schlug sich Erdogan auf die Seite des Emirats. Mohammed bin Salman bezeichnete die Türkei als Teil eines "Dreiecks des Bösen".

Der Mord an dem saudi-arabischen Regimekritiker war dabei eine willkommene Gelegenheit anzugreifen. Zu viele Fragen sind ungeklärt - insbesondere, was die Rolle des saudischen Kronprinzen angeht.

Anfang Oktober war der Journalist im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul umgebracht worden, als er dort Dokumente für seine Hochzeit abholen wollte. Unter immensem internationalen Druck auf Saudi-Arabien gab die autokratische Regierung erst viel später den Tod des Kolumnisten zu.

REUTERS Jamal Khashoggi

Doch wer ist verantwortlich? Riad beschuldigte hochrangige Regierungsmitarbeiter der Tat und versicherte, diese hätten nicht auf Befehl des Kronprinzen oder des Königs gehandelt. Diese Version wurde international als wenig glaubwürdig angezweifelt.

Einige Länder wie die USA und Kanada reagierten mit Sanktionen gegen Einzelpersonen, Deutschland verhängte einen zweimonatigen Stopp von Waffenlieferungen.

Ernüchterung bei Erdogan

Doch zu schärferen Konsequenzen kam es international bisher nicht. Obwohl Erdogans Geheimdienst weitere Details preisgab.

Dieser teilte jüngst ein Tonband aus dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, das den Mord an Khashoggi dokumentieren soll, mit Verbündeten - darunter Deutschland und die USA. "Unsere Überzeugung war, dass die internationale Gemeinschaft handelt, sobald sie erfährt, was genau im Konsulat geschehen ist", sagt der türkischer Regierungspolitiker gegenüber dem SPIEGEL.

US-Präsident Donald Trump hat schon vor dem Gipfel klar gemacht, dass er fest zu Mohammed bin Salman steht. Beim dem Treffen in Buenos Aires überließ Trump das heikle Thema aber seinem Außenminister Mike Pompeo. Einen Handschlag mit dem saudischen Kronprinzen, so wie Wladimir Putin ihn zelebrierte, wollte Trump nicht.

Pompeo nimmt bin Salman nach neuen Vorwürfen beim Gipfeltreffen sogar in Schutz: "Ich habe alle Geheimdienstinformationen gelesen, die im Besitz der Regierung der Vereinigten Staaten sind", sagte er dem US-Sender CNN. "Es gibt keinen direkten Beweis, der ihn mit dem Mord an Jamal Khashoggi verbindet."

Ohnehin wird bin Salman beim Gipfel sehr freundlich behandelt. Offene Kritik oder auffällige Distanz: Fehlanzeige.

Erdogan gehen die Optionen aus

Was bleibt, ist unter anderem eine Aufforderung der beim G20-Gipfel vertretenen EU-Staaten. Sie drängen darauf, eine ausländische Begleitung der strafrechtlichen Ermittlungen in dem Fall zuzulassen. Frankeichs Präsident Emanuel Macron sprach den Thronfolger nach Angaben des Élysée-Palastes auf den Fall Khashoggi an. Er verlangte demnach, internationale Experten in die Ermittlungen zum gewaltsamen Tod von Khashoggi einzubeziehen.

Erdogans Worte fielen dagegen wesentlich schärfer aus: Er forderte während des Gipfels erneut die Auslieferung der Verantwortlichen an die Türkei. "Wir haben sie gebeten, uns die Beschuldigten zu geben, weil die Straftat in Istanbul geschah. Die saudi-arabischen Behörden geben sie uns immer noch nicht." Die Darstellung Riads enthalte "Widersprüche und Lügen".

Klar ist aber auch: Erdogan ist offenbar zunehmend ernüchtert. "Wir haben getan, was wir tun konnten, um dieses Verbrechen aufzuklären", sagt sein Vertrauter dem SPIEGEL. "Uns gehen langsam die Optionen aus."