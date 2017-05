Erdogan bei Trump "Absolut nicht akzeptabel"

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump im Weißen Haus besucht. Bei dem Treffen in Washington sind einmal mehr die Differenzen zwischen beiden Ländern zutage getreten - vor allem mit Blick auf den Krieg in Syrien. Erdogan nannte es "absolut nicht akzeptabel", dass die USA die syrische Kurdenmiliz YPG als Partner im Anti-Terror-Kampf betrachten.

Das erste Zusammentreffen der beiden Staatsoberhäupter wurde überlagert von der Entscheidung Washingtons, die YPG mit Waffen auszurüsten. Die Türkei sieht in der Miliz einen Ableger der PKK und bekämpft sie deshalb. Die US-Regierung erkennt offiziell nur die PKK als Terrororganisation an. Die YPG erachtet sie als strategisch wichtigen Partner am Boden, um die syrische Stadt Rakka vom IS zurückzuerobern, eine Hochburg der Terroristen.

Erdogan sagte, die Türkei sei "ohne Unterscheidung" für die Bekämpfung aller Terrororganisationen in der Region. Dazu zählt er offenbar auch die kurdischen Kämpfer. Niemandem dürfe erlaubt werden, die "ethnischen oder religiösen Strukturen in der Region zu verändern", führte der türkische Präsident weiter aus. Nach Ansicht der türkischen Regierung nutzt die YPG den Anti-Terror-Kampf lediglich als Vorwand, um kurdisch-nationalistische Ziele zu verfolgen.

Trump ging bei dem Auftritt am Dienstag nicht auf das Thema ein. Er sagte lediglich, dass man gemeinsam das Interesse verfolge, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. "Die Beziehungen, die wir zueinander unterhalten, werden unschlagbar sein", erklärte Trump. Erdogan sprach von "ausgezeichneten" Verbindungen und betonte, sein Besuch im Weißen Haus stelle "einen historischen Wendepunkt" dar.

Bemühungen trotz offener Differenzen

Trotz der offenkundigen Differenzen bemühte sich Trump ebenso wie Erdogan darum, das gemeinsame Interesse beider Länder im Anti-Terror-Kampf hervorzuheben: "Wir streben danach, dieser Bedrohung gemeinsam zu begegnen", sagte der US-Präsident.

Die USA unterstützten die Türkei im Kampf gegen "Terrorgruppen wie den IS und die PKK" und wüssten die türkische Führungsrolle in den Bemühungen zur Beendigung "des schrecklichen Mordens in Syrien" zu schätzen, betonte Trump. Erdogan wiederum sagte, Trumps Wahlsieg habe in der Türkei "neue Erwartungen" geweckt.

Trump hatte als einziger westlicher Staatschef Erdogan Mitte April zu dessen Sieg bei dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei gratuliert. Die Hoffnungen Ankaras auf eine engere Kooperation mit Washington bekamen dann aber durch die US-Ankündigung, Waffen an die YPG zu liefern, einen herben Dämpfer versetzt.

Ein weiteres potenzielles Konfliktthema zwischen Erdogan und der neuen US-Regierung ist der Fall des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt. Erdogan dringt seit Monaten auf die Auslieferung Gülens, den er als Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches vom Juli 2016 bezeichnet.

Bei seinem Treffen mit Trump habe er seine Erwartung "offen kommuniziert", dass Gülen ausgeliefert werde, sagte der türkische Staatschef. Die Trump-Regierung hat sich bislang nicht zum Fall des im Bundesstaat Pennsylvania lebenden Predigers positioniert.