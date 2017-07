Erdogan auf dem G20-Gipfel Der Türsteher ist da

"Ihr Eintreten für mehr Freiheit, einen besseren Schutz der Menschenrechte und weniger staatliche Bevormundung ist für Sie, Herr Ministerpräsident, aber kein Zugeständnis an Europa. Sondern es ist Konsequenz Ihrer politischen Überzeugung (...). Auf die Unterstützung Deutschlands können Sie sich verlassen", verspricht Kanzler Gerhard Schröder in seiner Laudatio auf Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan - ein Kämpfer für die Freiheit, ein Schützer der Menschenrechte, ein überzeugter Demokrat, ein Freund Deutschlands?

Am 3. Oktober 2004, dem Tag der Deutschen Einheit, vergibt Schröder in Berlin den Quadriga-Preis "Europäer des Jahres" an den "großen Reformpolitiker" und damaligen Premier der Türkei.

Heute, knapp 13 Jahre später, klingt Schröders Rede wie Satire.

Erdogan hat sich von einem demokratischen Reformer, als der er tatsächlich einmal angetreten war, in einen Autokraten verwandelt. In der Türkei war in den vergangenen Jahren nur noch auf Eines Verlass: dass sich die Lage der Menschen- und Freiheitsrechte stetig zum Schlechteren entwickelt. Und auch das deutsch-türkische Verhältnis ist zu Bruch gegangen.

Wenn Erdogan nun zum G20-Gipfel nach Hamburg kommt, dann weniger als Ehren- denn als Problemgast. Die Bundesregierung hat dem türkischen Präsidenten, anders als in der Vergangenheit, verboten, eine Rede vor Landsleuten zu halten. Erdogan bezeichnete die Entscheidung in einem Interview mit der "Zeit" umgehend als deutschen "Selbstmord".

Zu bereden haben Merkel und Erdogan genug

Innenpolitiker hierzulande fürchten zudem, dass es am Rande des Gipfels zu Ausschreitung zwischen türkischen Regierungsanhängern und Gegnern kommen könnte. Auch kurdische Gruppen haben Demonstrationen angekündigt: "Erdogan räumt Kritiker aus dem Weg und führt Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. Dagegen wollen wir protestieren", sagt Yavuz Fersoglu vom Demokratischen Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland (Navdem).

Erdogan wird Bundeskanzlerin Angela Merkel voraussichtlich noch vor Gipfelbeginn zu einem Gespräch treffen. Zu bereden haben die beiden genug: Mehrere deutsche Staatsbürger sitzen derzeit in der Türkei im Gefängnis, darunter die Journalisten Mesale Tolu und Deniz Yücel. Der türkische Präsident wiederum bezichtigt die Bundesregierung, Terrorismus zu unterstützen, da diese sich weigert, vermeintliche Putsch-Soldaten an die Türkei auszuliefern. Und dann ist da noch der eskalierte Streit um die deutschen "Tornado"-Kampfflugzeuge auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik.

Wie viel von diesen Themen bei der Zusammenkunft zwischen Merkel und Erdogan tatsächlich zur Sprache kommt, ist unklar. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt, das G20-Treffen sei "kein Gipfel über die bilateralen deutsch-türkischen Verhältnisse". Die Bundesregierung wird versuchen, Erdogan halbwegs bei Laune zu halten. Sie mag den autoritären Kurs des türkischen Präsidenten befremdlich befinden; als Türsteher, der Flüchtlinge von Europa fernhält, glaubt sie ihn trotzdem weiter zu brauchen.

Für Erdogan geht es in Hamburg vor allem darum zu zeigen, dass er Mitglied im Club der Mächtigen ist. Er hat sein Land durch seine erratische Außenpolitik weitgehend isoliert.

Alleine gegen den Rest der Welt

So ist die Türkei mit dem Versuch, eine Vormachtstellung im Mittleren Osten einzunehmen, gescheitert. Sie hat sich in Syrien vergeblich bemüht, Diktator Baschar al-Assad zu stürzen. Saudi-arabische Medien werfen Erdogan vor, Terroristen zu fördern. Ägypten ruft sogar zu einem Boykott gegen die Türkei auf.

Mit den USA hat sich Erdogan über die Kurdenfrage zerstritten. Washington betrachtet die YPG, den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, als wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Miliz "Islamischer Staat". Die Türkei hält die YPG hingegen für eine Terrororganisation. Und die Europäer hat Erdogan nicht zuletzt durch seine wiederholten Nazi-Vergleiche ohnehin verprellt.

Innenpolitisch hat Erdogan sein autoritäres Gebaren bislang nicht geschadet, im Gegenteil: Seine Anhänger bewundern ihn für seinen selbstbewussten Ton gegenüber ausländischen Regierungschefs. Auf Dauer jedoch kann es sich auch die Türkei nicht leisten, alleine gegen den Rest der Welt zu stehen.