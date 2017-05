Vor der Residenz des türkischen Botschafters in Washington haben sich am Dienstagabend (Ortszeit) chaotische Szenen abgespielt: Sicherheitsleute von Recep Tayyip Erdogan sollen Demonstranten angegriffen haben, die Fahnen der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) trugen. Das berichten Augenzeugen laut der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens neun Menschen wurden demnach verletzt. Einer von ihnen befindet sich in kritischem Zustand.

Der TV-Sender Voice of America Turkish veröffentlichte bei Twitter ein Video der Zusammenstöße. Darauf ist zu sehen, wie eine am Boden liegende Frau geschlagen wird, einem Mann mit Megafon in der Hand wird ins Gesicht getreten, später ist er noch einmal blutüberströmt zu sehen. Die US-Polizei versucht, die Prügelenden auf der Rasenfläche auseinander zu halten, doch immer wieder gehen die Menschen dort aufeinander los.

Der Polizei zufolge sind die Umstände der Ausschreitungen noch unklar. Präsident Erdogan und seine Entourage waren am Dienstag zu seinem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington gereist. Bei dem Gespräch der beiden wurden Differenzen hinsichtlich des Vorgehens in Syrien deutlich. Erdogan nannte es "absolut nicht akzeptabel", die syrische Kurdenmiliz YPG als Partner für den Anti-Terror-Kampf in Betracht zu ziehen. Die US-Regierung will die Miliz mit Waffen versorgen.

Schon unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die USA mit der YPG im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Norden Syriens zusammengearbeitet. In der vergangenen Woche kündigte die neue US-Regierung dann an, dass die Miliz erstmals von den USA direkt mit Waffen ausgerüstet werden soll. Damit soll die Offensive auf die IS-Hochburg Raka verstärkt werden.

Die türkische Regierung betrachtet die YPG allerdings wegen ihrer engen Verbindung zu der in der Türkei aktiven Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) selber als Terrorgruppe. Sie fürchtet auch, dass Waffen für die YPG letztlich in den Händen der PKK landen und gegen die Türkei verwendet werden könnten.

Trump ging bei dem Auftritt am Dienstag nicht auf das Thema ein. Er sagte lediglich, dass man gemeinsam das Interesse verfolge, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Die US-Regierung erkennt offiziell nur die PKK als Terrororganisation an.