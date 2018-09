Besuch des türkischen Präsidenten Deutschland macht es Erdogan zu einfach

Seit zweieinhalb Jahren sitzt der Journalist Nedim Türfet in der Türkei in Einzelhaft. Er wurde bei seiner Vernehmung bedroht, geschlagen und misshandelt. Türfet hat über den Machtmissbrauch von Staatsbeamten im Südosten der Türkei berichtet. Die türkische Justiz hält ihn für einen Terroristen. Sein Kollege Ahmet Altan, der frühere Chefredakteur der Tageszeitung "Taraf", wurde im Februar wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch der frühere HDP-Chef Selahattin Demirtas sitzt im Gefängnis, genauso wie Tausende türkische Oppositionelle, deren Namen in Deutschland kaum jemand kennt.

Man muss an diese Fälle erinnern, denn sonst könnte in diesen Tagen der Eindruck entstehen, in der Türkei wäre doch alles nicht so schlimm.

Inszenierung als Staatsmann

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist seit Donnerstag zum Staatsbesuch in Berlin. Am Freitagvormittag empfing ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue. Am Mittag traten Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam vor die Presse. Zwar sprach Merkel Menschenrechtsverletzungen in der Türkei an, der deutsch-türkischen Einigkeitsshow konnte das aber nicht viel anhaben. Erdogan hat mit seinem Auftritt in Berlin sein wichtigstes Ziel schon erreicht: Er kann sich auf internationaler Bühne als Staatsmann inszenieren.

Es ist gerade mal ein Jahr vergangenen, seit der damalige Außenminister Sigmar Gabriel nach der Festnahme des Berliner Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner eine "Neuausrichtung in der Türkeipolitik" verkündet hat. Die Bundesregierung verhängte Sanktionen gegen Ankara, die sie erst dann wieder aufheben wollte, wenn der Rechtsstaat in der Türkei zumindest in Ansätzen wiederhergestellt ist.

Seither hat sich der Zustand der türkischen Demokratie nicht verbessert: Erdogan hat seine autoritäre Herrschaft nach dem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni weiter ausgebaut. Zwar kamen Steudtner und die Journalisten Mesale Tolu und Deniz Yücel aus dem Gefängnis frei, mindestens fünf deutsche Staatsbürger sitzen jedoch nach wie vor aus politischen Gründen in Haft. Durch eine Reihe von Gesetzesänderungen ist der Ausnahmezustand, der seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 galt, zum Normalzustand geworden.

Video: Pressekonferenz von Merkel und Erdogan

Video AFP

Erdogan braucht neue Freunde

Erdogans Wiederannäherung an Deutschland ist nicht Ausdruck eins Sinneswandels, sondern Kalkül: Seine Regierung hat sich mit den USA überworfen, die türkische Wirtschaft steckt in der Krise. Erdogan braucht schlicht neue Freunde. Wie wenig der türkische Präsident an seiner antidemokratischen Haltung geändert hat, zeigt sich daran, dass er sich offenbar dagegen verwahrt hat, dass der regierungskritische Journalist Can Dündar die Pressekonferenz im Kanzleramt besucht. Noch befremdlicher ist, dass Merkel Erdogan das durchgehen ließ.

Die Bundesregierung macht es dem türkischen Präsidenten viel zu einfach. Sie lässt Erdogan symbolische Unterstützung zukommen, ohne selbst Bedingungen zu stellen. Die Türkei unter Erdogan ist kein verlässlicher Verbündeter. Kanzlerin Merkel sollte Erdogan zu verstehen geben, dass ihre Beziehung streng transaktional ist, also dass Erdogan von der Bundesregierung nur dann etwas bekommt, wenn er bereit ist zu geben.

Deutschlands mächtigster Hebel gegenüber Ankara ist die Wirtschaft. Die Türkei liefert die Hälfte ihrer Exporte in EU-Staaten. Würden Handelsbarrieren fallen, könnte das türkischen Unternehmen Milliarden bringen. Die Bundesregierung sollte die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion an Menschenrechtsfragen koppeln: Erst wenn Erdogan von seinem autoritären Kurs abrückt, das muss die Botschaft sein, darf er auf ein Entgegenkommen Deutschlands hoffen.