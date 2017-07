Erdogan warnt Berlin "Deutschland muss sich zusammenreißen"

Der Konflikt der Nato-Partner Deutschland und Türkei geht in die nächste Runde: Recep Tayyip Erdogan forderte, Deutschland müsse sich "zusammenreißen". Der türkische Staatspräsident dementierte zudem Berichte, dass es Ermittlungen gegen deutsche Unternehmen in der Türkei wegen Terrorunterstützung gebe.

Solche "böse Propaganda" solle nur dazu dienen, Druck auf deutsche Firmen auszuüben und international für Verunsicherung zu sorgen, sagte er am Freitag bei einer Ansprache in Istanbul.

Auch die Kritik von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) wies Erdogan in seinem rhetorischen Rundumschlag zurück.

Erdogan verurteilt deutsche "Drohungen"

Gabriel hatte am Donnerstag von Investitionen in der Türkei abgeraten und gewarnt, "dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher" seien. Erdogan bezeichnete diese Aussagen als "unbegründet", "bösartig" und betonte, Deutschland mache der Türkei mit "Drohungen" keine Angst. Außerdem erklärte er, die türkische Justiz sei unabhängiger als die deutsche.

Auf die Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vom Freitagmorgen ging Erdogan indes nicht ein. Dieser hatte erklärt, seine Behörde betrachte "die Türkei spätestens seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer und den Veränderungen der türkischen Innenpolitik als Nachrichtendienst nicht nur als Partner, sondern mit Blick auf Einfluss-Operationen in Deutschland auch als Gegner".

Es gebe zahlreiche Einflussnahmen auf die türkischstämmige Gemeinschaft in Deutschland. "Das erfüllt uns mit Sorge", sagte Maaßen. Türkische Nachrichtendienstler verhielten sich in Deutschland "teilweise statuswidrig".