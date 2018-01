Erdogan gegen Verfassungsgericht Kampf um den Rechtsstaat

Eines der letzten türkischen Staatsorgane, das sich trotz aller Repressionen eine begrenzte Unabhängigkeit bewahrt hat, ist das Verfassungsgericht (AYM). Die Richter in Ankara haben immer wieder Entscheidungen untergeordneter Gerichte korrigiert - oft zum Ärger der Regierung. So haben sie etwa 2015 den Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, freigesprochen.

Nun hat das Verfassungsgericht seinen bislang größten Kampf aufgenommen: Es wendet sich unmittelbar gegen die Regierungspraxis von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Am Donnerstag entschieden die Richter mit elf zu sechs Stimmen, dass die Untersuchungshaft gegen die Publizisten Mehmet Altan und Sahin Alpay rechtswidrig ist. Beschuldigte, so argumentierten sie, könnten nicht alleine auf der Grundlage von Zeitungstexten und Meinungsbeiträgen als vermeintliche Terrorhelfer weggesperrt werden, wie im Fall Altan und Alpay geschehen.

Das Urteil sorgte für Euphorie unter Menschenrechtlern und Journalisten, die nun auf weitere Freisprüche hoffen. "Das Verfassungsgericht hat Gerechtigkeit gesagt", schrieb die "Cumhuriyet" auf ihrer Titelseite.

Die Regierung schlug wenig später zurück. Ein Istanbuler Gericht weigerte sich noch am selben Abend, die Vorgabe der Kollegen aus Ankara zu erfüllen und Altan und Alpay aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Man wolle die genaue Begründung abwarten, hieß es in einem Statement. Vize-Premier Bekir Bozdag kritisierte auf Twitter, das Verfassungsgericht habe seine Kompetenzen überschritten. Am Freitag schließlich erklärte Ministerpräsident Binali Yildirim, lokale Gerichte hätten über den Fall zu entscheiden, das Verfassungsgericht könne den Vorgang nicht bewerten.

Hoffnung für Dutzende Inhaftierte - auch für Deniz Yücel

Die Türkei steht nun vor entscheidenden Tagen: Sollte sich das Verfassungsgericht durchsetzen und die Freilassung der beiden Publizisten erwirken, wäre dies nicht nur eine Blamage für die Regierung Erdogan. Es würde einen Präzedenzfall schaffen: In der Türkei sitzen etwa 150 Journalisten wegen Terrorverdachts im Gefängnis. Sie könnten schon bald freikommen. Sollten aber die Istanbuler Richter das Verfassungsgericht übergehen, wäre dieses für alle sichtbar erledigt - und mit ihm der türkische Rechtsstaat.

Erdogan selbst hat in der Vergangenheit wenig Zweifel daran gelassen, dass er das Verfassungsgericht am liebsten ganz abschaffen würde. Er hat bereits die Entscheidung im Fall Dündar als schweren Fehler kritisiert. Doch seine Regierung ist zugleich darum bemüht, die Wähler von der Unabhängigkeit der türkischen Justiz zu überzeugen. Ein Fundamentalangriff auf die Integrität des Verfassungsgerichts ließe sich der Öffentlichkeit nur schwer vermitteln, sagt der Istanbuler Juraprofessor Yaman Akdeniz. "Wir steuern auf eine Staatskrise zu."

DPA Deniz Yücel

Der Machtkampf zwischen Erdogan und dem höchsten Gericht des Landes dürfte sich auch auf das Schicksal des deutschen Journalisten Deniz Yücel auswirken. Seit fast einem Jahr sitzt Yücel, Türkei-Korrespondent der "Welt", in der Türkei in Untersuchungshaft. Bislang hat die Justiz noch nicht einmal eine Anklageschrift vorgelegt. Zuletzt jedoch ist Bewegung in das Verfahren geraten. Wie die Publizisten Altan und Alpay hat auch Yücel den Fall vor das Verfassungsgericht gebracht. Die türkische Regierung hat eine Stellungnahme abgegeben. Bis kommende Woche muss Yücels Anwalt, Veysel Ok, antworten.

Ok hat bereits angekündigt, sich in seinem Statement auf den Fall Altan/Alpay zu berufen. "Ich betrachte das als Präzedenzfall", sagte er dem SPIEGEL. Das Verfassungsgericht hätte eindeutig festgestellt, dass journalistische Arbeit kein Grund für eine Haftstrafe sein kann. "Es gibt kein Zurück." Danach bleiben vor allem zwei Fragen: Bleibt das Verfassungsgericht bei seiner Argumentation? Und interessiert das Erdogan überhaupt noch?