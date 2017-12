Erdogan und der Streit um Jerusalem Der selbst ernannte Schutzpatron

Es gibt nur wenige Gewinner im Streit um Jerusalem. Recep Tayyip Erdogan ist einer von ihnen. Der türkische Präsident hat schwierige Wochen hinter sich: Die Opposition bezichtigt ihn, Geschäfte über eine Offshoregesellschaft abgewickelt zu haben. In New York müssen sich Vertraute von ihm wegen der Umgehung der Sanktionen gegen Iran und Geldwäsche vor Gericht verantworten.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, bringt Erdogan nun wieder in die Offensive. Der türkische Staatschef gibt den Scharfmacher, indem er Israel einen "Terror- und Besatzungsstaat" nennt und die USA beschuldigt, ein Blutbad im Nahen Osten zu provozieren. "Wir werden die gesamte islamische Welt in Bewegung setzen", sagt er. Niemand in der Türkei spricht jetzt noch über die Korruptionsvorwürfe gegen seine Regierung.

Mit großer Geste verkündet, was sowieso Konsens ist

Am Mittwoch berief Erdogan in Istanbul einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) ein. Das Ansehen der Türkei in der islamischen Welt hat zuletzt stark gelitten. Saudi-Arabien lastet Erdogan die Parteinahme für Katar an, Ägypten wirft ihm vor, die Muslimbrüder zu unterstützen. Und doch gelang es Erdogan, 57 OIC-Staaten für eine Resolution zu gewinnen, die unter anderem Ostjerusalem zur Hauptstadt Palästinas erklärt.

Erdogan ist geübt darin, antiisraelische Ressentiments unter Muslimen für sich zu nutzen. 2009 stürmte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos von einem Podium mit dem israelischen Präsidenten Schimon Peres und wurde dafür in der Türkei und in arabischen Ländern als Held gefeiert. Ein Jahr später kamen bei einem Angriff des israelischen Militärs auf eine türkische Gaza-Hilfsflotte neun Menschen ums Leben. Die Türkei und Israel kappten daraufhin ihre diplomatischen Beziehungen. Erst seit vergangenem Jahr hat die Türkei wieder einen Botschafter in Tel Aviv.

Die OIC-Erklärung vermittelt den Eindruck von Geschlossenheit, letztlich bekräftigt sie jedoch nur eine Position, die unter den muslimischen Staaten Konsens ist: Das Bekenntnis zu Ostjerusalem als Hauptstadt der Palästinenser ist bereits in der Satzung der OIC festgeschrieben. Vor konkreten Schritten gegen Israel oder die USA schreckten sowohl die Türkei als auch die anderen Gipfelteilnehmer zurück.

Erdogan und Israels Premier Benjamin Netanyahu können sich nicht ausstehen, aber sind doch aufeinander angewiesen. Beide Länder sind unter anderem im Antiterrorkampf und durch "Med Stream", ein gemeinsames Öl- und Gaspipelineprojekt, miteinander verbunden. Exporte aus der Türkei nach Israel sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 14 Prozent gestiegen.

Sein Ziel hat Erdogan mit dem Gipfel vom Mittwoch trotzdem erreicht: Er konnte sich als Schutzpatron der islamischen Welt inszenieren.

