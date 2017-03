Türkische Opposition Das sind die Gegner Erdogans

Es sind harte Worte, die türkische Politiker derzeit an Deutschland richten - weil hierzulande Wahlkampfauftritte untersagt wurden. Kostprobe von Präsident Recep Tayyip Erdogan: "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken." Er habe gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei. "Und wenn man mich nicht ins Land lässt, werde ich die ganze Welt aufmischen."

In dieser aufgeheizten Stimmung wird in Deutschland die Forderung laut, die beste Antwort auf diese Provokationen wäre, die Opposition in der Türkei zu unterstützen. Auch wenn Erdogan im August 2014 von gut 50 Prozent zum Staatspräsidenten gewählt wurde, seien ja doch knapp die Hälfte gegen ihn. "Erdogan ist nicht die Türkei", heißt es dann.

Doch tatsächlich gibt es in der Türkei nicht die Opposition, und ob sie eine bessere Alternative zu Erdogan und der von ihm mitgegründeten islamisch-konservativen Regierungspartei AKP (derzeit 317 Mandate im Parlament in Ankara) wäre, bezweifeln westliche Diplomaten.

Der Überblick:

Die größte Oppositionspartei mit 133 Abgeordneten ist die kemalistisch-sozialdemokratische CHP. Es ist die älteste Partei der Republik Türkei, gegründet 1923 von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Seit dem Aufstieg Erdogans und der AKP vor eineinhalb Jahrzehnten wirkt die CHP farb-, kraft-, chancenlos. Mit Kemal Kilicdaroglu hat sie einen klugen, aber wenig charismatischen Vorsitzenden.

Ähnlich wie die AKP Erdogan huldigt, verehrt die CHP Atatürk. Es ist ein zum Teil bizarrer Personenkult, den manche Politiker der Partei betreiben. In Kindergärten und Schulen werden Kinder auf Atatürk eingeschworen, lernen seine Zitate auswendig und singen Loblieder auf ihn - eine Praxis, die unter der CHP eingeführt wurde und die sie nach wie vor befürwortet. Und es war die CHP, die der AKP 2004 "Verrat türkischer Werte" vorwarf, als Erdogan sich dafür einsetzte, dass Fernsehsender wieder Programm in kurdischer Sprache machen durften.

Sonderlich sozialdemokratisch sei die CHP nicht, sagen SPD-Politiker, die mit ihren türkischen Kollegen zu tun haben. Als Mitglied der Sozialistischen Internationale sei diese Partei aber nun einmal "der natürliche Partner der SPD".

Zweitgrößte Oppositionspartei ist - oder besser: war - die pro-kurdische, links-liberale HDP mit einst 59 Abgeordneten. War, weil das Parlament im Mai 2016 einer von der AKP vorgelegten Verfassungsänderung zustimmte, mit der mehrere Abgeordnete automatisch ihre Immunität verloren. Dies traf vor allem die HDP, der Erdogan vorwirft, verlängerter Arm der Kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Anfang November 2016 wurden mehrere HDP-Politiker festgenommen, darunter die beiden Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag. Dabei haben sich die meisten HDP-Politiker deutlich von der Gewalt der PKK distanziert. Immer wieder gab es aber auch zweifelhafte Kommentare zugunsten der PKK sowie Auftritte von HDP-Leuten, auf denen sie das PKK-Logo verwendeten. Verehrt wird in dieser Partei Abdullah Öcalan, Gründungsinitiator der HDP und PKK-Gründer. Manche westlichen Diplomaten sagen, die HDP sei "noch die vernünftigste Oppositionspartei", wenn es um die Frage gehe, wen man unterstützen solle. Die Grünen verstehen sich als Partner der HDP und werben offen für sie.

Nummer drei unter den Oppositionsparteien ist die nationalistische MHP, eine rechtsextreme Partei mit 39 Parlamentariern. Sie gilt als politischer Arm der "Grauen Wölfe", einer Organisation, die für Terror und Gewalttaten bis hin zu Morden verantwortlich gemacht wird. MHP-Politiker begrüßen bei öffentlichen Auftritten ihr Publikum mit dem Wolfszeichen: eine zu einem Wolfskopf geformte Hand, ähnlich dem "Schweigefuchs", den Pädagogen verwenden, um eine Gruppe zum Schweigen zu bringen. Auch in der MHP wird ein Mann kultisch verehrt: ihr 1997 gestorbener Gründer Alparslan Türkes, dessen Porträt sich in Parteibüros, auf Plakaten, Fahnen und Wimpeln findet und dessen Name in nahezu jeder Rede erwähnt wird.

Die MHP hat in Vergangenheit häufiger mit der AKP gestimmt und zeigt Bereitschaft, politische Zugeständnisse zu machen. Ihre Kritiker nennen sie deshalb "käuflich" und "korrumpierbar". Deutsche Diplomaten räumen ein, dass es zur MHP "so gut wie keinen Kontakt" gebe.

Außerparlamentarisch gab es 2013 mit der Gezi-Bewegung eine starke, weltweit sichtbare Opposition. Doch für sie war charakteristisch, dass sie spontan zusammenkam und nicht organisiert war. Der Versuch, daraus eine Gezi-Partei zu formen, sie also in Strukturen zu pressen, scheiterte. Von der Aufbruchsstimmung, die Gezi einst verströmte, ist heute nichts mehr zu spüren.

Oppositionspolitiker und ihre Anhänger sehen Erdogan zwar kritisch, stehen aber sofort geschlossen hinter ihm, wenn sie sich als Türken in ihrem Nationalstolz verletzt sehen. Zuletzt war das nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 sichtbar. Es ist ein Dilemma: Sie wollen nicht für Erdogan sein, fühlen sich aber vom Ausland - vor allem in Deutschland - missverstanden und von oben herab behandelt. Erdogan weiß das geschickt zu nutzen, indem er mit seinen kalkulierten Provokationen versucht, Politiker in Deutschland, Medien und die Bevölkerung zu Reaktionen zu verführen, die er als Arroganz, Geringschätzung und Beleidigung von Türken umdeutet. Auf diese Weise kann er sich als derjenige präsentieren, der die Türken beschützt. Da Umfragen zufolge eine Mehrheit für sein Präsidialsystem nicht sicher ist, ist das eine geschickte Strategie.

Also die Opposition unterstützen, wie es Politiker in Deutschland fordern? Ein deutscher Diplomat bringt es auf den Punkt: "Gewiss. Aber welche?"