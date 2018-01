"Tag der arbeitenden Journalisten" Erdogan sieht Türkei als Vorreiter bei Pressefreiheit

Seit mehr als zehn Monaten sitzt der deutsche Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft - ohne Anklage. Er werde als "Geisel" gehalten, sagte der "Welt"-Korrespondent kürzlich.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan preist sein Land dennoch in höchsten Tönen, wenn es um die Pressefreiheit geht. Zum türkischen "Tag der arbeitenden Journalisten", der am Mittwoch begangen wurde, behauptete er: "In Sachen Pressefreiheit, neueste Kommunikationstechnologien, soziale Medien und Internetjournalismus ist die Türkei heute eines der führenden Länder der Welt."

Die Öffentlichkeit habe das Recht auf "schnelle, richtige und unparteiische Nachrichten", und es sei die Notwendigkeit der Demokratie, dass Medienorganisationen über alle Teile des Landes berichteten, "ohne irgendeiner Einschränkung" ausgesetzt zu sein. Eine weltoffene Gesellschaft sei nur mit "freien, transparenten und gerechten Medienorganisationen" möglich.

In der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 155 von 180

Doch seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 sind zahlreiche Journalisten in der Türkei festgenommen worden. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) führt das Land in ihrer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 155 von 180. Nach unterschiedlichen Angaben von Nichtregierungsorganisationen sitzen zwischen 39 und 151 Journalisten in türkischen Gefängnissen.

Erdogan hatte Yücel öffentlich beschuldigt, ein Terrorist und Spion zu sein. In seiner Erklärung zum Tag der Journalisten schrieb Erdogan auch, dass manche die "Sensibilität in Sachen Meinungsfreiheit" der Türkei ausnutzten "und versuchen, durch Desinformation und manipulative Nachrichten die Brüderlichkeit unseres Volkes und die Integrität unseres Staates zu zerstören".

