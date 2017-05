Erdogan in Sotschi Russland will Türkei-Sanktionen schrittweise lockern

In Russland dürfen derzeit keine türkischen Tomaten importiert werden - das ist eine der Sanktionen aus Moskau, die nun schrittweise abgebaut werden sollen. Das gab der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Treffen mit Recep Tayyip Erdogan in Sotschi bekannt. "Wir haben uns auf eine umfassende Lösung verständigt", sagte er.

Russland hatte nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei das Land mit Sanktionen etwa im Agrarbereich belegt. Bereits bei einem Treffen der Präsidenten im März wurde die Einfuhr einiger Gemüsesorten wieder erlaubt. Nach Angaben von Kremlsprecher Dmitrij Peskow wird in naher Zukunft das Importverbot für russisches Getreide in die Türkei aufgehoben.

Die Präsidenten sprachen sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in der Schwarzmeerstadt zudem für die Einrichtung von Schutzzonen in Syrien aus. Erdogan sagte, solche Zonen wären ein "Schlüssel", um das Blutvergießen in Syrien zu stoppen. Putin stimmte ihm zu: "Wir müssen solche Mechanismen finden, die ein Ende des Blutvergießens garantieren."

Erdogan forderte zudem die Durchsetzung der im Dezember vereinbarten Waffenruhe in Syrien, die auf Initiative der Schutzmächte Russland, Türkei und Iran zustande kam. Erdogan warf "manchen Parteien" vor, diesen Prozess sabotieren zu wollen.

Auch bei dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Sotschi am Dienstag stand der Krieg in Syrien auf der Agenda. Merkel sprach sich dabei für die Errichtung kampffreier Räume zum Schutz der Zivilbevölkerung aus. "Ich glaube, dass das Konzept von sicheren Zonen eines ist, das man weiter bearbeiten könnte", sagte sie. Putin hingegen betonte, die Probleme in dem Bürgerkriegsland könnten nicht ohne die USA gelöst werden. Aus Sicht der Bundesregierung ist ein Frieden in dem Land ohne ein konstruktives Mitwirken Russlands nicht möglich.

Moskau unterstützt in dem Krieg Machthaber Baschar al-Assad. Über dessen Zukunft müsse sein Volk entscheiden, sagte Putin am Dienstag weiter. Er erteilte damit erneut Forderungen westlicher und arabischer Staaten eine Absage, Assad müsse sein Amt als Staatsoberhaupt aufgeben und damit den Weg zum Frieden frei machen.