Türkischer Präsident Erdogan "Wir brauchen die EU-Mitgliedschaft nicht mehr"

Die Türkei ist nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht mehr auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union angewiesen. "Um ehrlich zu sein: Wir brauchen die EU-Mitgliedschaft nicht mehr", sagte Erdogan laut der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag vor dem Parlament. Sein Land werde aber nicht die Seite sein, die die Beitrittsverhandlungen einseitig beende.

Wie die staatliche Agentur Anadolu berichtet, appellierte Erdogan weiter an die EU, sein Land aufzunehmen. Die Türkei werde mit Freude einen Beitrag zur Zukunft Europas leisten.

Die seit zwölf Jahren andauernden Beitrittgespräche liegen derzeit auf Eis. Nach dem Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr haben sich die Beziehungen zwischen der Regierung in Ankara und der EU deutlich verschlechtert. Vor allem im Verhältnis zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara herrscht Eiszeit.

Die EU wirft der Türkei vor, zu hart gegen mutmaßliche Unterstützer des Putsches vorzugehen. Zehntausende Menschen, darunter auch Lehrer und Journalisten, wurden festgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim EU-Gipfel Mitte Oktober mit den anderen Mitgliedsländern der Staatengemeinschaft darüber beraten, ob die Beitrittsgespräche beendet oder nur ausgesetzt werden sollen.