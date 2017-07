Streit mit Bundesregierung Türkische Botschaft hält Auftritt Erdogans für möglich

Der Dauerstreit zwischen Ankara und Berlin geht in die nächste Runde: Nach Auffassung der türkischen Botschaft in Berlin braucht Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht unbedingt eine Genehmigung der Bundesregierung für einen Redeauftritt in Deutschland.

"Für einen Auftritt des Präsidenten in einem türkischen Generalkonsulat bedarf es keiner Genehmigung der Bundesregierung", sagte Botschaftssprecher Refik Sogukoglu der "Rheinischen Post" vom Samstag. Diese Entscheidung liege allein bei Erdogan.

Bundesregierung lehnt einen Auftritt Erdogans am Rande des G20-Gipfels ab

Zuvor hatte die Bundesregierung eine Anfrage Erdogans für einen Auftritt am Rande des G20-Gipfels in Hamburg abgelehnt - die Türkei reagierte empört. Am Freitag schränkte Berlin schließlich Auftritte ausländischer Regierungsvertreter in Deutschland generell ein.

Ein Verbot gilt nun für Auftritte weniger als drei Monate vor deutschen Wahlen oder einer Abstimmung im jeweiligen Heimatland des ausländischen Gastes. EU-Politiker sind von dieser Regelung ausgenommen.

Auswärtiges Amt betrachtet Botschaften und Konsulate als deutsches Hoheitsgebiet

Das Auswärtige Amt hatte am Freitag alle ausländischen Vertretungen in einer Rundnote darüber informiert, dass solche Auftritte der Genehmigung der Bundesregierung bedürfen.

Dem Ministerium zufolge sind grundsätzlich auch Veranstaltungen in ausländischen Botschaften oder Konsulaten von der Neuregelung betroffen, da auch diese zum deutschen Hoheitsgebiet gehören.

Angespanntes Verhältnis zwischen Ankara und Berlin

In dem Rundbrief des Auswärtigen Amts wurde außerdem noch einmal darauf hingewiesen, dass sich Auftritte ausländischer Politiker in Deutschland "im Rahmen der Prinzipien des Grundgesetzes und der deutschen Rechtsordnung" bewegen müssten.

Es müssten auch die Bestimmungen des deutschen Versammlungsrechts eingehalten werden, und die Auftritte "dürfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden". Bei Reisen von Erdogan kam es in den vergangenen beiden Jahren immer wieder zu Konflikten zwischen dessen Bodyguards und Demonstranten - etwa in Belgien, Ecuador und den USA.

Tatsächliche und geplante Auftritte türkischer Politiker hatten zudem bereits im Vorfeld des türkischen Verfassungsreferendums vom 16. April dieses Jahres für massive Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara gesorgt.