Erdogans Nahost-Politik Der Sultan hat es sich verscherzt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die Geste fehlt bei keinem öffentlichen Auftritt Recep Tayyip Erdogans: Der türkische Präsident reckt die Hände in die Luft, streckt vier Finger aus und klappt den Daumen ein. Dann winkt er seinen Anhängern zu.

Diese Geste ist das sogenannte Rabia-Zeichen. Es ist benannt nach dem Rabia al-Adawija-Platz in Kairo, auf dem im August 2013 ägyptische Sicherheitskräfte Hunderte Anhänger der Muslimbruderschaft massakrierten. Rabia heißt "die Vierte", darum die vier Finger. Zunächst benutzten Oppositionelle in Ägypten dieses Zeichen, kurz darauf übernahm es Erdogan und verhalf ihm damit zu internationaler Bekanntheit.

Die vier Finger sind nicht nur ein Zeichen für Erdogans Solidarität mit den Muslimbrüdern, deren frei gewählter Präsident Mohamed Morsi von Ägyptens Armee weggeputscht und deren Sympathisanten seither in den Untergrund gedrängt wurden. Die vier Finger sind auch Ausdruck von Erdogans Hegemonialanspruch im Nahen Osten. Seit Jahren inszeniert sich der türkische Präsident als Schutzpatron der sunnitischen Muslime in der arabischen Welt - aufseiten der Muslimbrüder in Ägypten, der Aufständischen in Syrien und der Palästinenser im Nahostkonflikt.

Erdogans riskantes Syrien-Abenteuer

1923 gründete Mustafa Kemal Pascha die Republik Türkei, ein Jahr später wurde das osmanische Kalifat offiziell abgeschafft. Zum hundertsten Jubiläum dieser beiden Ereignisse will Erdogan nicht nur als türkischer Präsident mit weitreichenden Vollmachten regieren - er will auch an den verblichenen Glanz des Osmanischen Reichs anknüpfen, das einst von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas regierte. Erdogans Anhänger träumen gar schon von einer Türkei in den Grenzen des Osmanischen Reichs von 1920.

SPIEGEL ONLINE

Doch dem Ziel, zur wichtigsten Regionalmacht zu werden, ist Erdogan in den vergangenen Jahren nicht nähergekommen, im Gegenteil: Sein wichtigster Verbündeter in der Region, Mohamed Morsi, wurde gestürzt. Die Beziehungen zu Ägypten, dem bevölkerungsreichsten arabischen Land, sind am Nullpunkt angelangt. 2013 wiesen beide Staaten ihre Botschafter gegenseitig aus. Wenig deutet darauf hin, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas ändert.

In Syrien sieht die Lage aus Erdogans Sicht noch düsterer aus: Er war einer der ersten ausländischen Regierungschefs, die nach Beginn des Aufstands gegen das Assad-Regime 2011 den Sturz des Diktators forderten. Die Türkei nahm in der Folge Millionen Flüchtlinge aus Syrien auf, trug mit ihrer Unterstützung für islamistische Milizen aber zugleich dazu bei, dass der Krieg eskalierte und radikale Kräfte stärker wurden. Erdogans Ziel, die alawitische Assad-Dynastie in Damaskus zu stürzen und durch eine protürkische, sunnitische Regierung zu ersetzen, ist in weite Ferne gerückt.

Seit mehr als einem halben Jahr kämpfen türkische Truppen in Nordsyrien. Ziel ist es, die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) und die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) zurückzudrängen oder gar zu zerschlagen. Doch wie lange das dauert und an wen die Kontrolle des eroberten Gebiets anschließend übergeben werden soll, ist unklar. Ankara hat sich in Nordsyrien auf ein militärisches Abenteuer mit ungewissem Ausgang eingelassen.

Der Kurs gegenüber Russland im Syrienkonflikt hat Erdogans Glaubwürdigkeit im Nahen Osten massiv geschadet. Erst machte Erdogan massiv Front gegen die russische Militärintervention aufseiten des Assad-Regimes, im November 2015 schoss die türkische Armee gar einen russischen Kampfjet ab.

DPA Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan im Kreml

Doch nun haben sich beide Seiten arrangiert: Erdogan sieht inzwischen tatenlos zu, wie russisches und syrisches Militär die von der Opposition gehaltenen Gebiete bombardiert. Als Ost-Aleppo fiel, kam die Türkei den Aufständischen nicht zur Hilfe. Ankara hält die Grenze zu Syrien für fast alle geschlossen, die 911 Kilometer lange Mauer entlang der Grenze ist schon zur Hälfte fertig. Bei ihrem jüngsten Treffen in Moskau klopften sich Erdogan und Wladimir Putin gegenseitig für ihre Zusammenarbeit in Syrien demonstrativ auf die Schulter.

Als Bittsteller bei den Golfmonarchen

In Ermangelung anderer Partner in der Region wendet sich die türkische Regierung verstärkt den Golfstaaten zu. Im Februar besuchte Erdogan Saudi-Arabien, Katar und Bahrain. Dort trat er jedoch weniger wie der Präsident einer Regionalmacht auf, sondern eher wie ein Bittsteller. Die Zahl der Auslandsinvestitionen in der Türkei ist 2016 um 42 Prozent gefallen, europäische Unternehmen beobachten den Kurs des Landes mit großem Argwohn. Erdogan setzt darauf, dass die wohlhabenden Golfstaaten diese Lücke füllen.

In knapp fünf Wochen stimmen die Türken in einem Referendum darüber ab, ob sie Staatschef Erdogan mit noch größeren Befugnissen ausstatten wollen. Das Gezerre um Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Europa hat das Verhältnis zwischen Türkei und EU schon jetzt massiv beschädigt. Ein autoritär regierender Erdogan dürfte die Beziehungen nach dem 16. April noch weiter verschlechtern - mit negativen Folgen für die türkische Wirtschaft. Der starke Mann aus Ankara wird zukünftig wohl noch mehr auf Partner am Golf angewiesen sein.

Zusammengefasst: Recep Tayyip Erdogan will die Türkei zur führenden Regionalmacht im Nahen Osten machen. Doch derzeit sieht es nicht so aus, als würde ihm das gelingen. Mit Ägypten liegt er über Kreuz, in Syrien hat er seine Armee in eine Bodenoperation mit ungewissem Ende geführt. Und wirtschaftlich begibt er sich wegen der Spannungen mit der EU in Abhängigkeit von den Golfstaaten.