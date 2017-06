Gewalt vor Botschaft in Washington Erdogan will Haftbefehle gegen Leibwächter anfechten

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat mit Empörung darauf reagiert, dass amerikanischen Behörden Haftbefehle gegen 12 türkische Sicherheitskräfte erlassen. Er kündigte an, gegen die Maßnahmen vorzugehen.

"Wir werden alles tun, politisch und diplomatisch, um das Problem zu lösen," soll Erdogan einem Bericht der türkischen Zeitung "Sabah" zufolge gesagt haben. "Was ist das für ein Gesetz, was ist das für eine Justiz?", fragte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei einer Ansprache zum Fastenbrechen. "Wenn diese Leibwächter mich nicht beschützen sollen, wozu soll ich sie dann mit mir nach Amerika nehmen?"

Die Sicherheitskräfte sollen am Rande des Treffens von Donald Trump und Erdogan in Washington am 16. Mai auf Demonstranten losgegangensein. Das teilte die Polizei in einer Pressekonferenz mit. Bei den nur 40 bis 50 Meter entfernten Demonstranten habe es sich um Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen gehandelt. Die amerikanische Polizei sei nicht gegen die Demonstranten eingeschritten.

Unter den gesuchten Sicherheitskräften sind neun Sicherheitsleute und drei Polizisten. Zudem fahnden die Ermittler nach zwei weiteren Menschen, denen sie ebenfalls eine Beteiligung vorwerfen. Bereits am Mittwoch gab es zwei Festnahmen.

Video REUTERS

Videomitschnitte zeigen, wie Sicherheitsleute brutal auf Demonstranten eintreten. In einem Video ist zu sehen, dass Erdogan persönlich Zeuge der Ereignisse wird, aber offenbar nicht auf seine Security einwirkt. Elf Menschen wurden bei den Handgreiflichkeiten verletzt, neun davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.