Absage von Auftritten türkischer Minister Erdogan wirft Deutschland Handlungen wie in der Nazi-Zeit vor

Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister hat Präsident Recep Tayyip Erdogan den deutschen Behörden "Nazi-Praktiken" vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte er in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.

In den vergangenen Tagen waren unter anderem Veranstaltungen mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln und dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau abgesagt worden. Beiden wollten für die türkische Verfassungsreform werben, die Erdogan weitreichende Vollmachten verschaffen würde. Die Absagen hatten in der Türkei Empörung ausgelöst. Zeybekci will nun am Abend in einem Kölner Hotel eine Rede halten, die Polizei ist nach eigenen Angaben vorbereitet, Proteste sind bislang jedoch nicht angemeldet.