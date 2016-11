Vor Erdogan-Besuch Pakistan weist türkische Lehrer aus

Auf Pakistan kann sich Recep Tayyip Erdogan offenbar verlassen. Vor der Visite des Staatschefs wurden dort nach Angaben einer Bildungsorganisation türkische Lehrer von Schulen mit angeblichen Kontakten zur Bewegung des islamistischen Predigers Fethullah Gülen ausgewiesen.

Die Lehrkräfte und ihre Familien sollten innerhalb von drei Tagen das Land verlassen, teilte die Gesellschaft PakTurk International Schools and Colleges am Dienstagabend mit. Betroffen seien rund 450 Menschen.

PakTurk unterrichtet in Pakistan mehr als 10.000 Schüler. Die Organisation bestreitet jede Verbindung zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, den die Regierung in Ankara für den Putschversuch in der Türkei verantwortlich macht. Pakistans Innenministerium wollte sich nicht zu dem Vorgang äußern.

Erdogan begrüßte die Entscheidung als "sehr erfreulich" und als Beleg eines konsequenten Kampfes Pakistans gegen den Terrorismus. Der türkische Präsident soll am Donnerstag eine Rede im pakistanischen Parlament halten.

Die Türkei und Pakistan unterhalten traditionell enge Verbindungen. Ankara hat schon in mehreren Ländern die Schließung von Einrichtungen der Gülen-Bewegung gefordert. Die Organisation betreibt etwa 2000 Ausbildungsstätten in rund 160 Ländern.