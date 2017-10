Referenden in Norditalien Abstimmen über das Paradies

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Ach, was war das früher putzig an den Ufern des Po. Die Anhänger der Lega Nord versammelten sich dort in den 1990er Jahren, trugen grüne Hemden und Blusen, hielten schwerttragende History-Helden in Ehren, tranken das "Heilige Wasser" des Flusses und Lega-Gründer Umberto Bossi versprach stimmgewaltig ein baldiges, freies, autonomes "Padanien".

So sollten die vereinten norditalienischen Regionen heißen, nach der Befreiung aus den Fesseln der Polit-Barbaren in "Roma ladrona", der diebischen Hauptstadt Rom. Denn die, so das Lega-Credo, knöpfen den fleißigen Norditalienern hohe Steuern ab und schustern alles, was sie nicht selbst verprassen, den faulen "Erdfressern" im Süden zu.

Gegen Euro, Ausländer und die "Erdfresser" im Süden

Das Credo blieb. Aber die längst gar nicht mehr putzigen Padaniker regieren inzwischen weite Teile des italienischen Nordens und wettern gegen den Euro ("ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit"), gegen Ausländer ("Traditionen retten, sich verteidigen"), Journalisten ("Tritte in den Hintern") und nach wie vor auch über "den italienischen Rassismus gegen den Norden". Letzteres Übel zumindest wollen die geschundenen Nordlichter nun endlich tapfer bekämpfen.

Heute dürfen die zehn Millionen Bewohner der Lombardei, der Region rund um die Wirtschaftsmetropole Mailand, und die fünf Millionen in Venetien, dem Großraum Venedig, nämlich über ihre Autonomie abstimmen. Allerorten rufen dort große Plakate zum "Referendum per l'autonomia". Die Erwartungen sind enorm.

Es hat lange gedauert bis zu diesem Befreiungsakt und die Lega-Politiker hatten viel Zeit, Großes zu verheißen. "Lombardei und Venetien werden ein Paradies sein", versprach der Chef der lombardischen Regionalregierung, Roberto Marino. Man werde Geld im Überfluss haben. Schließlich schickten die Lombarden und Venetier derzeit über 65 Milliarden Euro mehr nach Rom, als von dort zurückflösse.

REUTERS Chef der lombardischen Regionalregierung, Roberto Maroni

Deshalb sei das Ziel, 100 Prozent des Steueraufkommens behalten und nach eigenem Gusto ausgeben zu können. Zudem müsse man die Zuständigkeiten im Bereich Sicherheit und öffentliche Ordnung haben, damit Italien wenigstens im Norden friedlich, sauber und ordentlich sei. Nur, dergleichen hat Maroni seit 1996 immer wieder gefordert, versprochen und doch nie halten können. Auch jetzt wird dieses Paradies nicht kommen. Er weiß es, er sagt es nur nicht.

Der Traum von "Padanien"

Schuld ist die italienische Verfassung. Denn die regelt präzise, bei welchen Themen regionale oder lokale Autoritäten ein Mitspracherecht haben oder nach Verhandlungen mit dem Gesetzgeber in Rom haben könnten und bei welchen das nicht geht. So sind etliche Anläufe für ein "Autonomie"-Referendum am Veto des Verfassungsgerichts gescheitert.

Zwar gibt es in Italien fünf Regionen, die aus historischen oder politischen Gründen ein "statuto speciale" haben und sich in weiten Belangen autonom verwalten. Das sind die Inseln Sardinien und Sizilien, dazu das Aosta-Tal, Trentino/Südtirol und der an Slowenien und Kroatien grenzende Nordostzipfel um Triest und Udine. Sie alle haben zum Beispiel, neben italienisch, zusätzlich eigene Amtssprachen und können 60 bis 90 Prozent ihres Steueraufkommens autonom verwalten. Sizilien dürfte sogar 100 Prozent behalten, hat das aber in der Praxis nie eingefordert. All das ist in der Verfassung verankert.

Die übrigen 15 Regionen, eingeschlossen die Lombardei und Venetien, können sich etwaige Autonomiewünsche gar nicht über ein Referendum erfüllen. Erst wenn die Verfassung mit den entsprechenden Mehrheiten in beiden Kammern des römischen Parlaments so geändert würde, könnte der Traum von "Padanien" zumindest mit Rom verhandelt werden.

Schon das ist aber sehr unwahrscheinlich. Die große Mehrheit Italiens hat daran überhaupt kein Interesse. So ist das verfassungsrechtlich zulässige Autonomieprogramm der Lega-Provinzen im Vergleich zu ihren Worten inhaltlich zwangsläufig eher kärglich ausgefallen.

Keine spanischen Verhältnisse

Wenn an diesem Sonntag die Mehrheit der Votanten in der Lombardei und in Venetien - wo zusätzlich ein Quorum, eine Bürgerbeteiligung von 50 Prozent plus einer Stimme nötig ist - mit "Si", also mit "Ja zur Autonomie" stimmt, dann passiert erst einmal nichts.

Dieses Votum sagt zunächst nicht mehr als: Wir wollen, dass unsere Regionalvertreter mit der Regierung und dem Parlament in Rom über eine Aufteilung der Zuständigkeiten in den Politikbereichen verhandeln, in denen das laut Verfassung möglich ist.

Das sind ungefähr 20 Themen, von der Sicherheit am Arbeitsplatz bis zur Pflege der Kulturgüter, vom Zivilschutz bis zu regionalen Umweltschutzmaßnahmen. Alles interessant und wichtig - der revolutionäre staatliche Umbau ist damit freilich nicht in Sicht. Alle, speziell für die Lega-Propaganda wichtigen Themen bleiben unter römischer Entscheidungsgewalt, von der Europa- bis zur Flüchtlingspolitik, von Steuerfragen bis zur inneren Sicherheit. Spanische Verhältnisse wird es in Italien auch nach diesem Wahltag nicht geben.

Einen Siegerpunkt können die Autonomie-Ja-Stimmen den Nord-Regenten freilich bringen: Wenn Sie zusätzliche Kompetenzen bekommen, muss Rom ihnen zu deren Erfüllung natürlich auch mehr Geld zubilligen. Aber für paradiesische Zustände wird das wohl nicht reichen. Mit dem Geld muss ja auch mehr bezahlt werden als vordem.

Der Wahlkampf hat begonnen

Was also soll das Ganze? Vor allem Stimmung machen. Im kommenden Frühjahr sind Wahlen in Italien, die Lega bringt ihre Anhänger damit auf Touren. Doch einige sozialdemokratische Bürgermeister im Norden, die dortige 5-Sterne-Bewegung des Ex-Clowns Beppe Grillo und Berlusconis "Forza Italia"-Partei haben sich gleich drangehängt und der Autonomie-Kampagne angeschlossen. Silvio Berlusconi hat gleich noch eins draufgesetzt: Er fordert Autonomiereferenden in allen italienischen Regionen.

Doch diesmal ist der wendige, vorbestrafte Stehauf-Milliardär noch übertroffen worden: Die sozialdemokratische Regierung in Rom und die sozialdemokratische Regionalregierung in der - ebenfalls wirtschaftsstarken - Emilia Romagna haben beschlossen, über die Neuverteilung staatlich-regionaler Kompetenzen zu reden. Sofort und ohne Referendum. Das finden die anderen jetzt ziemlich gemein.

Zusammengefasst: In den zwei norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien sind rund 15 Millionen Menschen aufgerufen, über einen Autonomiestatus abzustimmen, der mehr Unabhängigkeit von der römischen Zentralregierung bringen soll. Das Ergebnis ist nicht bindend - aber es soll helfen, die Stimmung für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr anzuheizen.