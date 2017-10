Referendum in Katalonien Gummigeschosse gegen Demonstranten

Während des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien geht die spanische Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vor. Diese wollten die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern. Laut Augenzeugen setzte die Polizei dabei in der Regionalhauptstadt Barcelona auch Gummigeschosse ein.

Die Polizei war zuvor gewaltsam in die Schule im Stadtzentrum eingedrungen, um Wahlurnen zu beschlagnahmen. Als sie das Gebäude wieder verlassen wollten, versperrten ihnen Hunderte Demonstranten den Weg. Die Polizisten hätten die Demonstranten dann angegriffen, sagten Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP.

Der 37-jährige David Pujol zeigte einem AFP-Reporter eine Verletzung am Bein, die seinen Angaben zufolge durch ein Gummigeschoss verursacht wurde. Der Demonstrant Jon Marauri zeigte ein Gummigeschoss, das er nach eigenen Angaben nach dem Polizeieinsatz aufgehoben hatte.

Vor einem Wahllokal in Barcelona kam es zu Rangeleien zwischen spanischen Polizisten und Hunderten Wählern. Diese skandierten: "Wir sind Menschen des Friedens." Aus einem weiteren Wahllokal schleppten Polizisten in Kampfmontur Wahlurnen. Anwesende riefen: "Besatzungsmacht raus".

Regionalpräsident: "Die Schande wird sie auf ewig begleiten"

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verurteilte die "ungerechtfertigte" und "unverantwortliche" Gewalt, mit der der spanische Staat gegen friedliche Demonstranten vorgehe. Die Polizei sei mit Knüppeln, Gummigeschossen und "wahlloser Gewalt" gegen die Demonstranten vorgegangen.

Bis zum Mittag wurden mindestens 38 Menschen verletzt. Dabei handle es sich überwiegend um kleinere Verletzungen, erklärten die Rettungskräfte. Nach Angaben der Regionalregierung waren allerdings drei Menschen schwer verletzt.

Der 54-jährige Puigdemont sagte: "Es ist klar, dass der unverantwortliche Einsatz von Gewalt seitens des spanischen Staates die Katalanen nicht aufhalten wird." Und an die Adresse der Regierung des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy: "Es ist alles gesagt, die Schande wird sie auf ewig begleiten."

Puigdemont konnte am Morgen seine Stimme nicht in seinem Wahllokal in Sant Julià de Ramis in der Nähe von Girona abgeben und musste in das nahe gelegene Dorf Cornellá de Terri ausweichen. Die aus Madrid entsandten Polizeieinheiten, ausgerüstet mit Helmen und Schilden, hatten das Sportzentrum in dem Ort gestürmt. Mit Hämmern schlugen sie die gläserne Eingangstür ein. Mindestens eine Frau wurde außerhalb des Gebäudes verletzt und mit einem Rettungswagen abtransportiert.

Viele Menschen reagierten friedlich auf die Aktionen der Polizei, hielten ihre Hände in die Höhe und stimmten Lieder an. Einige gingen mit Blumen in den Händen auf die Sicherheitskräfte zu. "Wir sind friedliche Leute!", riefen die Bürger in Sprechchören.

65-jährige Rentnerin: "Mein Land braucht mich"

Seit 9 Uhr strömen Katalanen zu Wahllokalen, um sich an dem Referendum zu beteiligen. Zuvor hatten Hunderte Unterstützer mit ihren Familien die Nacht über in Schulen ausgeharrt, um sie für die Wähler am Morgen offen zu halten. Eine Frau in einer Schule im Zentrum von Barcelona sagte, die Eltern und Kinder hätten die Nacht in Schlafsäcken auf Gymnastikmatten verbracht. Die Polizei sei einmal gekommen, dabei aber sehr höflich gewesen.

An einigen Orten, die als Wahllokale dienen sollten, blockierten Wähler die Türen, um zu verhindern, dass sie von der Polizei abgeriegelt werden. Die Organisatoren der Abstimmung schmuggelten Wahlurnen in schwarzen Plastiksäcken zu den Wahllokalen.

"Ich bin früh aufgestanden, weil mich mein Land braucht", sagte Eulalia Espinal, eine 65-jährige Rentnerin, die sich im Regen mit etwa hundert anderen gegen 5 Uhr vor einer Schule in Barcelona eingefunden hatte. "Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir müssen da sein." "Dies ist eine riesige Chance", sagte der 92-jährige ehemalige Taxifahrer Ramon Jordana: "Darauf habe ich 80 Jahre gewartet."

Die Zentralregierung in Madrid hat Tausende Beamte in die Region geschickt. Die Volksabstimmung wurde vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärt. Die Polizisten beschlagnahmten schon vor dem Referendum Stimmzettel, nahmen Befürworter der Abstimmung fest, sperrten viele der insgesamt gut 2300 Wahllokale und besetzten das IT- und Kommunikationszentrum der katalanischen Regionalregierung.

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra, die in der Region verwurzelt und angesehen ist, war vor dem Referendum Madrid unterstellt worden. Dem Befehl, Schulen und andere Wahllokale abzuriegeln, kam sie am Morgen dennoch nicht nach und blieb passiv.

Außenminister: "Eine Verspottung der Demokratie"

Die katalanische Regierung erklärte, Wähler könnten zu jedem offenen Wahllokal gehen, wenn das eigentlich vorgesehene abgeriegelt sei. Zudem würden auch solche Stimmzettel akzeptiert, welche die Wähler zuhause ausgedruckt hätten. Wie mehrfache Stimmabgaben verhindert werden sollen, war unklar.

Katalonien ist eine wohlhabende Region an der Grenze zu Frankreich, in der mit Katalanisch eine eigene Sprache gesprochen und ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung erzielt wird. Die Befürworter der Unabhängigkeit hatten in der Vergangenheit argumentiert, dass es der Region ohne Transferzahlungen an ärmere Gebiete Spaniens noch besser ginge. Umfragen zufolge unterstützen lediglich 40 Prozent der Katalanen eine Abspaltung von Spanien. Eine Mehrheit befürwortet demnach jedoch die Abhaltung eines Referendums.

Die Regierung in Madrid warnte hingegen, dass eine Abspaltung Katalonien in die Rezession stürzen könne. Was die Unabhängigkeitsanhänger verfolgten, "ist keine Demokratie", sagte Spaniens Außenminister Alfonso Dastis zur Nachrichtenagentur AP. "Es ist eine Verspottung, eine Travestie der Demokratie."