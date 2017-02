Streit um Einreiseverbot Trump-Regierung scheitert vor Berufungsgericht

Die US-Regierung um Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, das Einreiseverbot gerichtlich wieder in Kraft zu setzen. Das zuständige Berufungsgericht in San Francisco entschied jetzt, dass die Aussetzung des von Trump unterschriebenen Dekrets weiter Bestand hat.

Am Samstag hatte die Regierung die Umsetzung des Trump-Erlasses ausgesetzt, nachdem ein Bundesrichter in Seattle eine landesweit geltende vorläufige Anordnung gegen die Einreiseverbote erlassen hatte. Donald Trump hatte die Entscheidung des Richters als "lächerlich" bezeichnet und kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen. Aus dem Weißen Haus hieß es, man gehe weiterhin davon aus, dass der Einreise- und Flüchtlingsstopp rechtmäßig sei. Die Regierung legte schließlich bei dem 9. Bundesberufungsgericht in San Francisco Einspruch ein. Doch das Gericht entschied, den Erlass weiterhin auszusetzen.

Trump hatte zuletzt verfügt, dass Flüchtlinge aus aller Welt für 120 Tage nicht in die USA einreisen dürfen, jene aus Syrien wurden sogar auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Außerdem verhängte er einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen. Er begründet den Schritt mit der Sorge vor "radikalen islamischen Terroristen". Offiziellen Angaben zufolge wurden in den vergangenen Tagen 60.000 Einreisevisa gestoppt. Nach Medienberichten waren es mehr als 100.000.