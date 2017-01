EU-Kommission Schengen-Staaten sollen weiter an Grenzen kontrollieren

Die EU-Kommission hat sich für eine Verlängerung der Grenzkontrollen im Schengen-Raum um weitere drei Monate ausgesprochen. Die Behörde schlug vor, dass Deutschland und vier andere Länder die Kontrollen an den inneren Grenzen bis Mai fortsetzen. "Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Lage" sei der Zeitpunkt für eine Rückkehr zur Reisefreiheit im Schengen-Raum noch nicht gekommen, teilte die EU-Kommission mit.

Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen hatten die Grenzkontrollen als Reaktion auf die Flucht Hunderttausender Menschen nach Europa im Herbst 2015 eingeführt. Eigentlich hatte die EU-Kommission die Kontrollen im Februar beenden wollen. Die Bundesregierung und andere Länder haben sich aber für eine Verlängerung ausgesprochen. Nun müssen die EU-Staaten noch grünes Licht geben.

Man wolle so schnell wie möglich zur Reisefreiheit im Schengen-Raum zurückkehren wolle, die eine große Errungenschaft sei, sagte EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos nun. Die Lage habe sich noch nicht vollkommen stabilisiert.

Pläne gegen Migration aus Libyen

Die EU-Kommission stellte zudem einen Plan vor, wie sie die Migration aus Libyen eindämmen will. Die vorgesehen Hilfs- und Trainingsprogramme sollen rund 200 Millionen Euro kosten. Die Brüsseler Behörde will dazu den europäischen Nothilfe-Fonds für Afrika aufstocken. "Das ist im Interesse nicht nur der Europäischen Union von Migranten und Flüchtlingen, die in Libyen gestrandet sind, sondern auch im Sinne des Wiederaufbaus von Libyen als Land", sagte Avramopoulos. Die Vorschläge sollen als Grundlage für Beratungen beim Gipfeltreffen in der kommenden Woche auf Malta dienen.

Zudem will die EU-Kommission die Ausbildung der libyschen Küstenschützer und die Arbeit der Grenzbehörden verbessern. Dafür sollen einem Netzwerk aus europäischen Mittelmeerstaaten und Libyen 2,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 180.000 Menschen von Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien. Beinahe 90 Prozent starteten die lebensgefährliche Überfahrt in Libyen. "Es ist in libyscher Verantwortung, die Netzwerke der Schleuser zu zerschlagen an den libyschen Küsten und in libyschen Gewässern", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. (Lesen Sie hier mehr über die gefährliche Flucht übers Mittelmeer.)

Gute Fortschritte vermeldete die EU-Kommission derweil bei der im vergangenen Jahr ausgebauten europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex. Seit Anfang Dezember steht ein Soforteinsatzpool von 1500 Grenzschutzbeamten zur Unterstützung nationaler Grenzschützer in Europa zur Verfügung. Seit Anfang Januar gibt es auch Personal, das die Staaten bei Rückführungen von Migranten unterstützen kann.