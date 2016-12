Brasilien Senatspräsident Calheiros darf im Amt bleiben

Senatspräsident Renan Calheiros darf seinen einflussreichen Posten vorerst behalten. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs in Brasilien hatte am Montag die Suspendierung von Senatspräsident Calheiros angeordnet. Nun entschied das Plenum des Gerichts mit sechs zu drei Stimmen, dass er weitermachen darf.

Grund für die Amtsenthebung war eine Anklage wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder.

Dass Calheiros nun vorerst sein Amt behält, ist ein wichtiger Erfolg - auch für den konservativen Staatspräsidenten Michel Temer. Denn so kann er leichter Reformen wie ein Sparpaket durch den Kongress bringen.

Calheiros und Temer gehören der Partei der demokratischen Bewegung an. Bei einer Absetzung würde Jorge Viana von der linken Arbeiterpartei übernehmen. Diese war durch die von Temer und Calheiros in einem Politkrimi mit orchestrierte Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff nach 13 Jahren an der Macht in die Opposition gedrängt worden. Viana hatte schon angekündigt, dass er Abstimmungen über wichtige Regierungsprojekte erst einmal aussetzen wolle.

Allerdings darf Calheiros nach dem Votum der Richter nicht mehr im Falle einer Absetzung von Präsident Temer diesem nachfolgen - bisher ist er vom Rang her die politische Nummer zwei im fünftgrößten Land der Welt, das eine schwere politische und ökonomische Krise durchlebt. Calheiros wird unter anderem verdächtigt, 2005 Geld aus Senatskassen genutzt zu haben, um damit über einen Strohmann bei einer Autofirma Unterhalt für eine uneheliche Tochter zu zahlen.