Republik Abchasien Kalter Krieg um den Strandstaat

Wer eine europäische Landkarte in die Hand nimmt, dem erscheint die Hafenstadt Sochumi am Schwarzen Meer als Teil Georgiens. In der von Bergen umgegeben 70.000-Einwohner-Stadt fand am 30. September eine große Militärparade statt. Doch nicht ein georgischer Soldat marschierte über den "Platz der Freiheit". Nirgends wehte auch nur eine georgische Fahne.

Vor dem ausgebrannten früheren Regierungsgebäude im Zentrum marschierten bei spätsommerlichen Temperaturen Soldaten mit Hoheitszeichen der Republik Abchasien. Ihnen folgten Panzer unter abchasischer Flagge. Anlass war der 25. Jahrestag des Sieges über georgische Interventionstruppen. Er wird in Abchasien auch als "Tag der Unabhängigkeit" begangen.

Georgische Truppen waren im August 1992 in Abchasien einmarschiert, das sich dem neuen georgischen Nationalstaat nicht unterwerfen wollte. Die Intervention führte in einen Bürgerkrieg, der mehr als ein Jahr dauerte. Dabei kamen auf beiden Seiten mehrere tausend Menschen, darunter auch zahlreiche Zivilisten, ums Leben. Bis heute erkennen nur wenige Länder die Republik Abchasien an: Russland, Nicaragua, Venezuela, Syrien und der Inselrepublik Nauru.

Uwe Klußmann Blick auf Sochumi, Hauptstadt der Republik Abchasien

Militärstrategisch ist Abchasien ein russisches Protektorat. Die abchasische Armee zählt etwa 2200 Soldaten, darunter 700 in der Marine, die mit kleinen Kanonenbooten für den Küstenschutz sorgen. Stabschef der abchasischen Armee ist ein russischer Generalleutnant. Beim Ablauf ihrer Parade war die Handschrift russischer Ausbilder unübersehbar.

Die abchasischen Streitkräfte sind mit den russischen in einer gemeinsamen Gruppierung verbunden. Russlands Armee unterhält zusätzlich Militärbasen mit rund 4000 Soldaten in Abchasien. Diese Truppenpräsenz, mit Abchasien vertraglich vereinbart, wird von Georgien als "Okkupation" verurteilt. Das kommt wenig überraschend, beansprucht doch Georgien nach wie vor das Territorium Abchasiens für sich. Dabei sprechen die meisten Bewohner Abchasiens weder Georgisch, noch haben sie je einen georgischen Pass besessen.

Das Auswärtige Amt warnt

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach bei ihrem Besuch in der georgischen Hauptstadt Tiflis im August von "Besatzung". Die Bundesregierung unterstützt die georgische Position, das Auswärtige Amt rät in einer "Reisewarnung" vor einem Besuch Abchasiens "dringend" ab.

Die große Mehrheit der abchasischen Bevölkerung hingegen sieht in der russischen Militärpräsenz eher einen Stabilitätsfaktor, angesichts des Konfliktes mit Georgien. Dessen Streben nach einer Nato-Mitgliedschaft weckt in Sochumi Sorge vor neuen Spannungen. "Das erhöht in jedem Fall die Temperatur", sagt Daur Kove, Abchasiens Außenminister.

Offiziell rühmt die abchasische Führung Russland als "Verbündeten und strategischen Partner", so Abchasiens Präsident Raul Chadschimba in seiner Ansprache bei der Parade. Denn, so der Staatschef des De-facto-Staates, "in die koloniale Vergangenheit führt kein Weg zurück". Die georgische Vorherrschaft in Abchasien zur Sowjetzeit, durchgesetzt von Stalin und seinem Geheimdienst, wird in Abchasien als eine Form von Kolonialismus gesehen.

Russlands Einfluss zeigt sich nicht nur beim Militär: Moskau subventioniert das Budget Abchasiens zu mehr als 50 Prozent. Die Renovierung von Schulen, Krankenhäusern, Museen und Bibliotheken wäre anders nicht möglich. Eine wesentliche Einnahmequelle Abchasiens sind auch jährlich mehrere Hunderttausend Reisende aus Russland, die sich an der 220 Kilometer langen von Palmen gesäumten Küste erholen.

Bloß kein zweites Sotschi

Der Rubel ist das Zahlungsmittel und Russisch die vorherrschende Alltagssprache. Dennoch demonstrieren die Abchasen immer wieder, dass sie keine Marionetten Moskaus sein wollen. Mit Russland haben sie auch zehn Jahre nach der Anerkennung der Republik immer noch keinen Vertrag über den Grenzverlauf geschlossen, weil sie sich mit den Russen nicht einigen können. Und wenn Russen in Gesprächen etwas nicht mitbekommen sollen, gehen sie ins Abchasische über, das kein Ausländer versteht.

Abchasische Medien, etwa das im Lande viel gelesene Zweiwöchentlich-Blatt "Echo Abchasii", kritisieren offen die "Inkompetenz" staatsnaher russische Medien. Und sie sparen auch nicht mit Kritik an den inneren Verhältnissen der eigenen Republik. So kommt in "Echo Abchasii" etwa der frühere Außenminister und jetzige Oppositionspolitiker Sergej Schamba zu Wort. Der kritisiert, das Parlament in Abchasien sei bislang nur "ein Anhängsel der Exekutive" und kontrolliere sie kaum.

So bleiben die mal herzlichen, mal harten Abchasen selbst für führende Russen ein Rätsel. Für Ärger in Kreisen des Moskauer Großkapitals sorgt etwa, dass die Abchasen nur ihren eigenen Bürgern den Erwerb von Grund und Boden erlauben. Ein abchasischer Journalist sagt: "Wir wollen nicht, dass hier Oligarchen unsere Küste mit Beton verschandeln wie in Sotschi", dem einstigen Olympiade-Ort gleich hinter der russisch-abchasischen Grenze.