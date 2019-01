Revolte gegen Präsident Maduro Venezuela wartet, Venezuela wütet

Venezuelas Hauptstadt erwachte an diesem Donnerstag mit zwei Präsidenten und einer entscheidenden Frage: Wird die Regierung den selbst proklamierten Staatschef Juan Guaidó festnehmen lassen? Wie sie es schon so oft gemacht hat, wenn sich Oppositionspolitiker gegen die Regierung stellten.

Allein die Tatsache, dass Guaidó noch auf freiem Fuß ist, bedeutet bereits einen Sieg für die Opposition, die Gegner des linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro. Denn je länger er als "Übergangspräsident" agiert, desto mehr Unterstützung erhält er im Ausland, desto ermutigter sieht sich die Bevölkerung, ihren Protest gegen die ungeliebte Regierung fortzusetzen.

"Die Menschen brauchten das, sie brauchten so einen unerwarteten Schritt, daran können sie sich festhalten, endlich verläuft sich nicht mehr alles nur in Demonstrationen, sondern führt zu konkreten Aktionen", sagt José Quintero, der früher Vorsitzender der Nichtregierungsorganisation Pro Catia in Caracas war und seit einigen Jahren in den USA im Exil lebt.

Proteste hat es gegen Maduro über die Jahre immer wieder gegeben, zuletzt wochenlang in Sommer 2017. An deren Ende waren mehr als hundert Tote zu beklagen, aber Maduro saß noch immer im Präsidentenpalast Miraflores. Demonstrationen, Proteste mit Toten sowie Sanktionen und Isolation - alle Attacken hat Maduro bisher pariert. Aber die Selbstproklamation von Guaidó bringt eine neue Situation. Ein entscheidender Unterschied zu den anderen Protesten ist die große internationale Anerkennung, die der junge Politiker erfährt.

AFP Juan Guaidó

Und so ist der Konflikt längst kein rein venezolanischer mehr, es ist jetzt auch ein internationaler. Binnen kurzer Zeit erkannten die USA, Kanada und die Organisation Amerikanischer Staaten Guaidó noch am Mittwoch als Präsidenten an. Russland, die Türkei und Kuba stellten sich hinter Maduro. Sowohl China als auch Russland und in der jüngsten Zeit die Türkei haben alles auf Maduro gesetzt, ihn mit Milliarden unterstützt und sich dafür Zugriff auf die lukrativen Ölvorkommen gesichert. Venezuela ist das Land mit den größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Die genannten Staaten werden einiges tun, um den angeschlagenen Autokraten an der Macht zu halten.

Mehr zum Thema Revolte gegen Maduro in Venezuela Riskanter Konter

In Venezuela selbst ist Guaidó, der vor drei Wochen nur Insidern ein Begriff war, gelungen, woran all seine Vorgänger gescheitert sind: Er hat die Opposition geeint. Auch weil sie weiß, dass der jetzige Aufstand vielleicht die letzte Chance ist, den Machthaber loszuwerden, der sich in den vergangenen Jahren vom gewählten Staatschef zum rücksichtslosen Autokraten entwickelt hat. Maduro hat die Gesetze gebeugt, die Institutionen gleichgeschaltet und Parlamente geschaffen oder entmachtet, so wie es ihm gerade nützlich war. Alles nur, um an der Macht zu bleiben.

"Guaidó arbeitet hart, ist bescheiden, und er kann vereinen", sagt Lilian Tintori, Frau von Leopoldo López, dem Oppositionsführer der Partei Voluntad Popular, der im Hausarrest sitzt. "Aber er geht ein enormes Risiko ein", so Tintori. "Es kann sein, dass sie mit Guaidó umgehen wie mit meinem Mann und ihn einsperren".

Wird Maduro einen offenen Konflikt mit Washington riskieren?

Mit Guaidó habe die Opposition plötzlich ein neues, unverbrauchtes Gesicht, sagt die Politologin Margarita López Maya. Das könnte helfen. "Die Menschen sind frustriert und haben die immer gleichen Vertreter der Opposition satt, die im Kampf gegen die Regierung immer nur gescheitert sind". Zudem gehört Guaidó nicht der Oligarchie des Landes an, gegen die viele Menschen genauso viele Vorbehalte hegen wie gegen die Chavisten. Sein Vater arbeitet als Taxifahrer in Teneriffa.

Der Mittwoch hat gezeigt, wie groß der Wunsch nach einem Oppositionsführer ist, hinter dem sich die Menschen versammeln können. Hunderttausende folgten im ganzen Land seinem Aufruf, am 23. Januar auf die Straße zu gehen. Es ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag im Jahr 1958 der letzte venezolanische Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde. Selbst aus den Armutsvierteln, in denen die Menschen bisher Maduro die Treue hielten, beteiligten sich viele an den Protesten.

REUTERS Nicolás Maduro

Und noch etwas spricht für Guaidó: Seit der Protestwelle 2017 haben sich die Rahmenbedingungen entscheidend geändert. Die wirtschaftliche und soziale Situation mit Inflation, fehlenden Lebensmitteln und Medikamenten führt zu mehr Krankheiten, mehr Toten und noch mehr Hoffnungslosigkeit und Wut. Die Lage in dem südamerikanischen Land ist so dramatisch, dass die Menschen schlicht nur noch eines wollen: diese Regierung aus dem Amt jagen.

Entscheidend werden die kommenden 72 Stunden. Am Samstagabend Ortszeit läuft das Ultimatum von Maduro an die US-Diplomaten ab, das Land zu verlassen. Washington hat bereits angekündigt, der Ausweisung nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen nicht Folge zu leisten. Und Guaidó bat die US-Regierung schriftlich, ihre Vertreter nicht aus Caracas abzuziehen. Wird Maduro sie mit Gewalt aus dem Land schaffen lassen und einen offenen Konflikt mit Washington riskieren?

Spätestens dann wird auch klar sein, ob die militärische Führung weiter zu Maduro steht, wie es sich am Mittwochabend andeutete. Wenn die Offiziere die Seiten wechseln, sind die Tage des Autokraten in Caracas endgültig gezählt.