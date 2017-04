USA und Russland Ende einer Freundschaft

Was freuten sich Putin-Fans, vor allem in Deutschland. Mit Donald Trumps Wahlsieg schien ein Jahrhundertkonflikt beigelegt: die USA und Russland - in Freundschaft vereint, die Zeit des Kalten Krieges endgültig vorbei.

Welch ein Irrtum.

An diesem Mittwoch ist Trumps Außenminister Rex Tillerson in Moskau. 2013 verlieh ihm Wladimir Putin noch den russischen Freundschaftsorden - genützt hat es nichts. Zu groß sind die Interessenkonflikte zwischen der Weltmacht Nummer eins und der ehemaligen Weltmacht Nummer zwei.

Das bekommt Tillerson nun zu spüren: Der geplante Termin bei Putin könnte ausfallen, der Amerikaner müsste dann mit seinem Ministerkollegen Sergej Lawrow vorliebnehmen. Und darum geht es:

Syrien

Es fing für Putin so gut an: Kaum im Amt, versprach Trump, sich aus den großen Weltkrisen herauszuhalten. "America first" war die Devise. Für den Krieg in Syrien schien das zu bedeuten: Moskau kann Baschar al-Assad weiter unterstützen.

Doch dann schaltet Trump seinen Fernseher an, sieht die Bilder sterbender Kinder in Chan Scheichin - und zeigt sich angesichts des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs entsetzt. Ein emotionales Erweckungserlebnis? Eine durchdachte Strategie? Die Welt weiß es nicht, fest steht nur: Zwei Tage später greifen die USA die syrische Luftwaffenbasis an, von wo die Giftattacke ausgeführt worden sein soll.

Trump hat sich damit massiv in den Syrienkrieg eingeschaltet: Bisher ging es nur gegen den "Islamischen Staat", nun auch gegen Moskaus Verbündeten Assad. Das kann dem Kreml nicht gefallen.

Türkei

Eigentlich ist die Sache klar: Die Türkei gehört zur Nato, steht also auf Seite der Amerikaner. Doch so einfach ist die Welt nicht mehr. Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verfolgt eine höchst eigenwillige Außenpolitik, inklusive strategischer Allianz mit Russland.

Vor anderthalb Jahren hatte das türkische Militär noch einen russischen Kampfjet abgeschossen, außerdem sind sich Ankara und Moskau uneins über die Rolle Assads in Syrien. Doch ein gemeinsamer Feind schweißt zusammen: Solange es gegen die USA und "den Westen" geht, sind sich Putin und Erdogan - trotz bestehender Sanktionen - schnell einig.

Und so haben sich die beiden Autokraten deutlich angenähert. Sie treffen sich, schließen Wirtschaftsverträge, tauschen militärische Informationen aus. Das Kalkül: Erdogan kann sich als starker Mann inszenieren, der es dem Westen gezeigt habe. Und für Putin wäre es einfach zu schön, ein Nato-Land auf seine Seite zu ziehen.

Ukraine

Die Wirtschaft (vor allem die deutsche) freute sich schon: Mit Trumps Amtsantritt schien ein Ende der Russland-Sanktionen greifbar, die der Westen nach der Krim-Annexion verhängt hatte. Doch daraus wird wohl nichts.

Der US-Präsident äußerte sich im Februar klipp und klar: Man erwarte von Russland, "die Krim an die Ukraine zurückzugeben"; auf die Kämpfer in der Ostukraine müsse Moskau deeskalierend einwirken.

So hatte sich das Kreml-Herrscher Putin nicht vorgestellt. Eigentlich hoffte er, dass ihm Trumps Desinteresse an Europa freie Hand in der Ukraine ließe. Danach sieht es nicht aus.

Vote Russland und die USA Wie hat sich das Verhältnis zwischen Russland und den USA seit dem Amtsantritt von Donald Trump verändert? Es hat sich verschlechtert.

Es ist gleich geblieben.

Es hat sich verbessert.

Über den Grund für Trumps neuen Kurs kann man nur mutmaßen. Spielt der Abgang seines russland-freundlichen Sicherheitsberaters Michael Flynn eine Rolle? Haben russland-kritische Republikaner einen Machtkampf im Weißen Haus gewonnen? Fest steht: Trump selbst profitiert von der neuen Distanz zu Moskau. Schließlich lenkt er so vom Verdacht ab, er sei ein Präsident von Russlands Gnaden.

EU

Groß war die Angst in Europa: im Osten Putin, im Westen Trump. Beide EU-Gegner, beide bestrebt, Brüssel zu schwächen.

Doch klar ist die Sache nur bei Putin. Dass er die EU spalten möchte, ist ein offenes Geheimnis: Ungarns Autokrat und EU-Schreck Victor Orbán gehört zu seinen engsten Partnern, russisches Geld fließt an den französischen Front National, für den Bundestagswahlkampf erwarten Geheimdienstler eine Einflussnahme Moskaus.

Trump hingegen klingt längst nicht mehr so EU-kritisch wie früher. Feierte er den Brexit zunächst als "großartige Sache", lobt er nun die europäischen Institutionen; die EU mache "sehr gute Arbeit". Weitere Austritte nach Großbritannien erwarte er doch nicht.

Wie so oft bei Trump: Woher der Sinneswandel kommt, weiß man nicht. Auch nicht, ob sich die Europäer dauerhaft seines Wohlwollens sicher sein können. Klar scheint aber: Eine gemeinsame anti-europäische Strategie Moskaus und Washingtons gibt es nicht. Will Putin die EU zerstören, muss er es wohl allein machen.