US-Außenminister Rex Tillerson hat sich am Sonntag bemüht, die Spannungen zwischen ihm und Präsident Donald Trump kleinzureden. "Ich stehe vollkommen hinter seinen Zielen", sagte Tillerson dem Sender CNN. In einem Interview des Senders CBS räumte er ein, dass er mit dem Präsidenten "nicht in allem einer Meinung sei". "Manchmal ändert er seine Meinung", sagte Tillerson über Trump. Er werde aber stets versuchen, alles zu tun, um die Entscheidungen des Präsidenten umzusetzen.

Medien berichten seit wenigen Wochen, Tillerson und Trump hätten erhebliche Differenzen in außenpolitischen Fragen. Es war bereits über Rücktrittspläne des Ministers spekuliert worden, Tillerson wies die Berichte allerdings zurück.

Vor Kurzem hatte Trump seinen Außenminister via Twitter brüskiert und gesagt, Tillerson verschwende seine Zeit, wenn er sich im Nordkorea-Konflikt um eine diplomatische Lösung bemühe. Der einflussreiche republikanische Senator Bob Corker - einer der lautstärksten parteiinternen Kritiker Trumps - meinte daraufhin in der "Washington Post", der US-Präsident habe Tillerson "öffentlich kastriert". Dazu sagte nun Tillerson bei CNN: "Ich habe nachgeschaut: Ich bin völlig intakt."

Secretary of State Rex Tillerson on Sen. Bob Corker saying he has been "castrated": "I checked. I'm fully intact” https://t.co/yAF1FHgv1B — CNN (@CNN) 15. Oktober 2017

Tillerson bekräftigte, dass Trump eine diplomatische Lösung im Konflikt um Nordkoreas Atom-und Raketenprogramm wolle. "Diese diplomatischen Bemühungen werden weitergehen, bis die erste Bombe fällt", sagte Tillerson.

Auf die Frage, ob ein Medienbericht zutreffe, demzufolge er Trump einen "Idioten" genannt habe, antwortete Tillerson: Ein solches Spiel spiele er nicht mit. Seine Beziehung zu Trump beschrieb er als "offen" und "geradeheraus". Trump sei ein unkonventioneller und einzigartiger Präsident.

.@jaketapper: Did you call Trump a moron?



Rex Tillerson: “I’m not gonna deal with that petty stuff” #CNNSOTU https://t.co/ivute4fhFF — CNN (@CNN) 15. Oktober 2017

In dem Interview sprach der amerikanische Außenminister auch über das Atomabkommen mit Iran: Das Festhalten daran liege im nationalen Interesse der USA. Auch Trump denke so, sagte Tillerson. Der Vertrag habe aber Mängel und Schwächen. "Wir wollen die Vereinbarung, so wie sie heute existiert, nehmen und den Prozess beginnen, diese Mängel anzusprechen." In diesem Zusammenhang brachte er ein mögliches "zusätzliches" Iran-Abkommen ins Spiel - anstatt einer Änderung der bestehenden Vereinbarung.

Trump hatte am Freitag einen härteren Iran-Kurs angekündigt und Teheran eine Bestätigung verweigert, dass es sich an die Atomvereinbarung halte. Er ging aber nicht so weit, aus dem Abkommen auszusteigen. Iran will an dem Abkommen festhalten - und hofft auf "Europas Widerstand" gegen Trump.