Prozess in den USA Türkei lässt Vermögen von Goldhändler Zarrab beschlagnahmen

Der türkisch-iranische Goldhändler Reza Zarrab tritt in einem US-Prozess als Belastungszeuge gegen den früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank auf. Die türkische Justiz will nun sein Vermögen beschlagnahmen lassen.

Ein Staatsanwalt habe eine entsprechende Anordnung erteilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dies stehe im Zusammenhang mit einer Ermittlung, hieß es weiter.

In dem Prozess in New York hatte Zarrab am Donnerstag ausgesagt, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe von einem Komplott zur Umgehung von Sanktionen der USA gegen Iran gewusst.

Zarrab räumt Bestechung ein

Zarrab sagte auch aus, den ehemaligen türkischen Wirtschaftsminister Mehmet Zafer Caglayan mit rund sieben Millionen Dollar bestochen zu haben. Caglayan habe ihm dafür geholfen, über die staatliche türkische Halkbank "Gold-gegen-Öl-Deals" abzuhandeln und Sanktionen gegen Iran zu umgehen. Caglayan habe 50 Prozent der Profite bekommen.

Getty Images Halkbank-Filiale in Istanbul (Archiv)

Der 34-jährige Zarrab hatte bei dem Gerichtsverfahren neben anderen Angeklagten eigentlich selbst auf der Anklagebank sitzen sollen. Überraschend einigte er sich dann aber mit der Staatsanwaltschaft darauf, als Zeuge auszusagen und sich schuldig zu bekennen. Nun tritt er als Belastungszeuge auf. Auf der Anklagebank sitzt jetzt nur der frühere Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank, Mehmet Hakan Atilla.

Juror während Zeugenbefragung eingeschlafen

Zarrab war im März 2016 während einer Reise nach Florida festgenommen worden, Atilla rund ein Jahr später. Alle anderen Beschuldigten in dem Fall, darunter auch der frühere Halkbank-Chef Süleyman Aslan, halten sich nicht in den USA auf.

Mit einem Ende des Verfahrens in New York wird eigentlich noch in diesem Jahr gerechnet. Am Abend wollte der zuständige Richter aber einen der Juroren ablösen, weil er während einer Zeugenaussage geschlafen haben soll. Dies könnte den Prozess verzögern.

Zarrab soll in der Türkei einen luxuriösen Lebensstil geführt haben. Auch das Vermögen seiner Verwandten solle beschlagnahmt werden, berichtete Anadolu weiter.