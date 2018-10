Der Fall Khashoggi Riad verzögert offenbar weitere Ermittlungen

Im Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi haben sich die Ermittlungen türkischer Beamter Medienberichten zufolge erneut verzögert. Polizeikräfte wollten einen Diplomatenwagen des saudischen Konsulats untersuchen, den sie am Montagvormittag in einem Parkhaus entdeckten. Das Konsulat habe dazu jedoch keine sofortige Einwilligung gegeben, wie der Fernsehsender NTV berichtete. Den Beamten sei nach Informationen des Senders CNN Turk erlaubt worden, das Fahrzeug erst am Dienstag zu untersuchen.

AFP Diplomatenwagen im Parkhaus

Der abgestellte Diplomatenwagen ist in den Fokus der Ermittlungen zum Fall des getöteten Journalisten Khashoggi geraten, der verschwand, nachdem er das saudische Konsulat in Istanbul am 2. Oktober betrat. Die Regierung in Riad hatte über Wochen behauptet, nichts mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Türkischen Beamten wurde der Zugang zum Konsulat zunächst verweigert.

Einen Hintergrundbericht zu dem Fall lesen Sie hier.

Zuletzt hieß es, Khashoggi sei während einer Schlägerei im Konsulat zu Tode gekommen. Türkische Behörden gehen hingegen davon aus, Khashoggi sei von einer 15-köpfigen, aus Saudi-Arabien eingeflogenen Spezialtruppe getötet worden.

Mann hat offenbar Konsulat in Khashoggis Kleidung verlassen

International ist die Erklärung Saudi-Arabiens für den Tod des Journalisten kritisch aufgenommen worden. Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte, die Angaben "laufen nicht auf eine glaubwürdige Erklärung hinaus". US-Präsident Donald Trump nannte die Aussagen "unbefriedigend". "Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich gehört habe", sagte Trump am Montag in Washington vor einer Wahlkampfreise nach Texas. Der Präsident versprach: "Wir werden der Sache auf den Grund gehen." In den kommenden Tagen werde mehr über den Fall bekannt sein.

Er gab zudem an, nach dem Tod Khashoggis mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, MbS, telefoniert zu haben. Trump und MbS haben eigentlich ein enges politisches Verhältnis.

Zudem sind offenbar weitere Details zu dem Fall bekannt geworden. Einem CNN-Bericht zufolge soll ein Mann nach der vermutlichen Tatzeit das Konsulat in Kashoggis Kleidung verlassen haben. Der Fernsehbericht zeigt Überwachungskameraaufnahmen des vermeintlichen "Doubles". Später soll der Mann seine Kleidung in einer öffentlichen Toilette an der Sultan Ahmed Moschee gewechselt haben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich am Dienstagvormittag zu dem Fall äußern.