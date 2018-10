Robert Mueller FBI ermittelt wegen mutmaßlicher Schmierkampagne gegen Sonderermittler

Die US-Bundespolizei FBI ermittelt wegen einer möglichen Schmierkampagne gegen den Sonderermittler Robert Mueller. Nach Angaben von Muellers Sprecher Peter Carr sei Frauen womöglich Geld dafür geboten worden, falsche Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen den Sonderermittler zu erheben. Müllers Büro habe vergangene Woche das FBI eingeschaltet, als es von den mutmaßlichen Vorgängen erfahren habe.

Müller untersucht derzeit die Russland-Kontakte des früheren Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump.

Mehrere US-Medien berichten, in der vergangenen Woche von einer anonymen Frau kontaktiert worden zu sein, die von einem Geldangebot für Anschuldigungen gegen Mueller erzählte. Sie soll mit dem heutigen US-Sonderermittler in den siebziger Jahren in einer Anwaltsfirma zusammengearbeitet haben.

Die Frau sagte demnach, ihr seien von einem Anrufer mit britischem Akzent die Begleichung ihrer Kreditkartenschulden sowie ein Scheck über 20.000 Dollar (17.600 Euro) angeboten worden. Dafür sollte sie Mueller der Belästigung am Arbeitsplatz beschuldigen - in Form einer eidesstattlichen Erklärung.

Die Frau soll auch gesagt haben, dass der Anrufer nach seinen eigenen Angaben für den rechtsgerichteten Lobbyisten und Radiomoderator Jack Burkman arbeite.

Burkman bestätigte laut Nachrichtenagentur Reuters, mit fünf Frauen gesprochen zu haben, die angeblich Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Mueller erheben. Burkman bestritt aber, dass er die Frauen für diese angebliche Information bezahlt habe.

Die Ermittlungen von Sonderermittler Mueller stellen für Präsident Trump eine potenzielle politische Gefahr dar. Bislang führten die Ermittlungsergebnisse zu Anklageerhebungen gegen vier frühere Trump-Mitarbeiter und 25 russische Staatsbürger. Trump geißelt die Untersuchungen regelmäßig als "Hexenjagd".