Robert Mugabe Vom Freiheitskämpfer zum Tyrannen

Die Queen schlug ihn zum Ritter und der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker nannte ihn 1988 bei seinem Staatsbesuch in Simbabwe einen "klugen, besonnenen Politiker, der um Ausgleich bemüht ist": Am Beginn seiner Herrschaft in den Achtzigerjahren war Robert Mugabe noch der gefeierte Held der afrikanischen Freiheitsbewegungen und der Star der Staatskanzleien von Bonn bis Washington.

Das war mitten im Kalten Krieg. Und deshalb ignorierte der Westen, dass Mugabe schon sechs Jahre zuvor durch seine in Nordkorea ausgebildete berüchtigte Fünfte Brigade bereits 20.000 Anhänger seines innenpolitischen Rivalen Joshua Nkomo niedermetzeln ließ. Erst jetzt, nach 37 Jahren an der Macht, könnte der inzwischen 93-jährige Staatschef abgesetzt werden.

Er versprach Versöhnung statt Rache

Dabei besaß Mugabe einst alle Chancen, als einer der großen Freiheitskämpfer Afrikas in die Geschichtsbücher einzugehen, vielleicht sogar mit Nelson Mandela in einem Atemzug genannt zu werden. Denn er hatte der schwarzen Bevölkerung in Simbabwe, dem einstigen Süd-Rhodesien, erstmals den Zugang zu Bildung und Ausbildung ermöglicht. Er baute ein Gesundheits- und Sozialsystem auf, das vor allem den Armen zugute kam. Den Landarbeitern eröffnete er die Möglichkeit, selbst Land zu besitzen.

Die privilegierte Stellung der ehemaligen weißen Kolonialherren schränkte Mugabe zunächst nur sehr vorsichtig ein. Nachdem er am 4. März 1980 die von den Briten kontrollierten ersten freien Wahlen mit absoluter Mehrheit gewonnen hatte, versprach er Versöhnung statt Rache.

Als Mugabe am 21. Februar 1924 in Kutama geboren wurde, war das damalige Süd-Rhodesien britische Kolonie. Das Land war rohstoffreich und galt als "Kornkammer des südlichen Afrikas". 4000 weißen Farmern gehörten 70 Prozent des bebaubaren Ackerlandes. Die schwarze Mehrheit war von Bildung und Wohlstand ausgeschlossen. Mugabe hatte als einer der wenigen das Glück, einen Platz an einer Missionsschule zu bekommen. Der strenggläubige Katholik wurde vorwiegend von Jesuiten erzogen, schloss eine Lehrerausbildung ab und wechselte dann zum Studium der Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an die Fort-Hare-Universität, die einzige Hochschule in Südafrika, an der Schwarze studieren durften.

Erst mit 34 Jahren ging er in die Politik, schloss sich der "National Democratic Party" seines späteren Gegners Nkomo an und wurde schnell zu einer der profiliertesten Persönlichkeiten der Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika. 1964 wurde er mit anderen revolutionären Aktivisten wegen "subversiven Aktivitäten" verhaftet und saß elf Jahre lang im damaligen Salisbury, dem heutigen Harare, im Gefängnis. Nicht einmal als sein nur drei Jahre alter Sohn starb, gaben ihm die Behörden Hafturlaub, damit er am Begräbnis teilnehmen konnte.

Fernstudium im Gefängnis

Mugabe nutzte die Gefängniszeit zur Weiterbildung, erwarb im Fernstudium drei akademische Grade und den juristischen Doktortitel der Universität London. Nach seiner Freilassung stieg er innerhalb der Befreiungsbewegung "Zimbabwe African National Union" (Zanu) unaufhaltsam auf, wurde Anführer ihres militanten Flügels, überlebte mehrere innerparteiliche Revolten und leitete 1979 die afrikanische Delegation bei den Verhandlungen mit der britischen Regierung über die Unabhängigkeit Rhodesiens.

Im berühmt-berüchtigten "Lancaster-House-Abkommen" vereinbarten die britische Regierung, der rhodesische Ministerpräsident Ian Smith und die Befreiungsbewegung die Durchführung freier Wahlen unter britischer Kontrolle. Rechte und Besitz der Weißen wurden für zehn Jahre garantiert. Für die beabsichtigte Landreform, durch die die riesigen Farmen der Weißen ab 1989 allmählich auf die arme simbabwische Landbevölkerung übertragen werden sollten, sagte Großbritannien finanzielle Hilfen und Entschädigungszahlungen an die Weißen zu - ein Versprechen, das die britische Regierung später gebrochen hat.

Robert Mugabe, der Großbritannien immer bewundert hatte, der Shakespeare las und sich stets wie ein britischer Gentleman kleidete, fühlte sich durch diesen Vertrauensbruch tief verletzt und stilisierte sich publikumswirksam zum Opfer der ehemaligen Kolonialherren. Seine Erfolgsgeschichte aber wurde nun zur "Geschichte eines Mannes, der seinen moralischen Kompass verlor", schreibt seine Biografin Heidi Holland.

Denn Mugabe baute sein Schreckenssystem von Geheimpolizei, Militär, Schlägertruppen und Folterknechten systematisch aus. Das einst wohlhabende Simbabwe verkam und verarmte, die Menschen hungerten. Mugabe heiratete nach dem Tod seiner als "Mutter des Volkes" verehrten Frau Sally 1996 seine frühere Sekretärin Grace. Je ärmer die Bevölkerung Simbabwes wurde, desto verschwenderischer warf Mugabes neue, 40 Jahre jüngere Frau mit Geld um sich. Auch ihr einst asketischer Mann umgab sich mit immer größerem Luxus. Er ließ sich millionenteure Residenzen bauen, unternahm mit Frau Grace Einkaufstouren, bei denen für ihn und seine Entourage nichts zu teuer schien.

Im Jahre 2008 verlor Mugabe trotz massiver Einschüchterungen durch seine Schlägertrupps, trotz massiver Wahlfälschungen und der Ermordung und Verfolgung Oppositioneller zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 1980 die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Unter starkem internationalem Druck einigte er sich auf eine Machtteilung mit seinem Herausforderer Morgan Tsvangirai. Auch 2013 wurde Mugabe nach erneut umstrittenen Wahlen wieder zum Sieger ausgerufen.

Simbabwe mit seinen etwa 15 Millionen Einwohnern gehört dagegen laut einem Uno-Index bis heute zu den ärmsten Staaten der Welt.

Die Biografin Holland hat Mugabe einmal gefragt, welches Bild von ihm in den Geschichtsbüchern bleiben solle. "Das eines Bauernjungen, der zusammen mit anderen für sein Land gekämpft hat", antwortete der greise Gewaltherrscher. Doch sein Leben wurde zur Geschichte eines Jungen vom Lande, der vom Freiheitskämpfer zum Tyrannen wurde.