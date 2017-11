TV-Ansprache von Simbabwes Herrscher Mugabe klammert sich an die Macht

Wie geht es weiter in Simbabwe? In Robert Mugabes erster Ansprache seit dem Militärputsch war von Rücktritt keine Rede. Er werde den kommenden Parteikongress leiten, so der langjährige Herrscher.