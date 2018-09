USA Vizejustizminister Rosenstein angeblich vor dem Rücktritt

US-Vizejustizminister Rod Rosenstein soll angeblich sein Amt niederlegen. Einem Medienbericht zufolge habe er seinen Rücktritt mündlich gegenüber dem Stabschef des Weißen Hauses John Kelly erklärt. Das berichtet die Nachrichten-Website Axios unter Berufung auf einen Insider. Damit habe Rosenstein seiner Entlassung durch Präsident Donald Trump zuvorkommen wollen, heißt es weiter. Laut NBC-News soll Rosenstein das hingegen dementiert haben. Man werde ihn schon entlassen müssen, zitiert der Sender den Vizejustizminister. Auch das "Wall Street Journal" berichtet, er habe keinen Rücktritt eingereicht.

Rosenstein hat die Aufsicht über die Ermittlungen des FBI, bei denen es um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016 zugunsten Trumps und eine mögliche Verwicklung von dessen Wahlkampfteams geht. Er setzte im Mai 2017 Robert Mueller als Sonderermittler ein. Eine Kündigung oder ein Rücktritt könnten Auswirkungen auf die Untersuchungen des Sonderermittlers haben.

Vor Kurzem hatte die "New York Times" berichtet, Rosenstein habe im Frühling 2017 vorgeschlagen, Trump heimlich im Weißen Haus aufzunehmen, um das Chaos in der Regierung zu offenbaren. Er habe zudem die Möglichkeit aufgebracht, Kabinettsmitglieder anzuwerben, um den 25. Zusatzartikel der US-Verfassung anzuwenden, damit Trump für amtsunfähig erklärt werden kann. Der Zusatzartikel beinhaltet diese Möglichkeit. Rosenstein hatte den Bericht dementiert.

Trump reagierte in einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung eines republikanischen Parteifreundes im Bundesstaat Missouri auf die Berichte und spielte dabei auch auf seine seit längerem anhaltenden Streitigkeiten mit führenden Vertretern des Justizministeriums an. "Schau dir nur an, was in unserem Justizministerium enthüllt wird", sagte er. "Wir haben großartige Leute im Justizministerium. ... Aber du hast ein paar wirklich schlechte. Du hast gesehen, was beim FBI passiert ist. Sie sind alle weg", sagte er. "Aber es gibt einen anhaltenden Gestank und das werden wir auch los."