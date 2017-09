Nothilfefonds Bundesregierung gibt 60 Millionen Euro für Rohingya

Die Bundesregierung engagiert sich mit Dutzenden Millionen Euro in Südostasien, wo mehr als 410.000 muslimische Rohingya auf der Flucht sind. Deutschland trage 60 Millionen Euro zu einem Nothilfefonds der Vereinten Nationen bei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er sprach angesichts der Massenflucht aus Burma nach Bangladesch von einer katastrophalen humanitären Lage.

So unterstütze Berlin Projekte im Bundesstaat Rakhine in Burma. Dabei geht es zum Beispiel um Maßnahmen für Ernährungsversorgung, die medizinische Grundversorgung und Binnenflüchtlinge. Zudem beteilige man sich an Hilfsmaßnahmen der EU. Es sei "Hauptaugenmerk, eine noch größere Ausbreitung der humanitären Notlage, die wirklich himmelschreiend auf beiden Seiten der Grenze ist, zu verhindern", sagte Seibert.

Die Flucht der muslimischen Minderheit begann am 25. August, als Burmas Militär nach Angriffen von Rohingya-Rebellen auf Polizei- und Militärposten mit Razzien im Bundesstaat Rakhine begann. Rakhine grenzt an Bangladesch. Die Rohingya werden von Burma nicht als Staatsbürger anerkannt. In dem Vielvölkerstaat ist die große Mehrheit buddhistischen Glaubens.

Das Auswärtige Amt appellierte an die Regierung von Burma, internationalen Beobachtern und Hilfsorganisationen den Zugang zur Krisenregion zu ermöglichen. "Wir fordern die Regierung sehr eindringlich auf, allen humanitären Hilfsorganisationen freien Zugang zu ermöglichen", sagte ein Sprecher des Außenamts.

Indien will 40.000 Rohingya abschieben

Die indische Regierung hat derweil angekündigt, rund 40.000 Rohinguya abzuschieben. Sie begründete dies mit Terrorgefahr. Viele der Rohingya spielten eine Rolle bei den "mutmaßlichen finsteren Plänen" extremistischer Gruppen wie dem pakistanischen Militärgeheimdienst ISI und der Terrormiliz "Islamischer Staat", hieß es am Montag in einer schriftlichen Erklärung der Regierung an das Oberste Gericht in der Hauptstadt Neu Delhi. Dort fand am Montag eine Verhandlung über eine Klage zweier Rohingya-Flüchtlinge gegen die Pläne der Regierung statt. Das Gericht ordnete eine weitere Verhandlung am 3. Oktober an.

Die Kläger hatten argumentiert, die Abschiebung der Angehörigen der in ihrem Heimatland Burma verfolgten muslimischen Minderheit verstoße gegen den im Völkerrecht verankerten Grundsatz der Nichtzurückweisung. Demnach dürfen Staaten Asylsuchende nicht in ein Land zurückschicken, in denen ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen.

Dieser Grundsatz gelte nicht für Indien, hieß es von der Regierung, da das Land der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nie beigetreten sei. Die Rohingya seien illegale Einwanderer. Manche von ihnen stellten eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit dar.