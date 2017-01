Burma Malaysias Premier fordert Ende der Gewalt gegen Rohingya

"Das Töten muss aufhören": Der Premierminister Malaysias, Najib Razak, hat die burmesische Regierung dazu aufgerufen, die gewaltsame Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Rohingya zu stoppen. Gleichzeitig forderte er alle muslimischen Länder zum Handeln auf, um die "humanitäre Tragödie" zu beenden.

"Die Verfolgung unserer Männer und Frauen, nur aufgrund ihres muslimischen Glaubens, muss aufhören", sagte Razak bei einem Treffen der Organisation of Islamic Cooperation (OIC), die 57 Staaten umfasst. Die Angriffe der burmesischen Regierung auf die Rohingya müssten beendet und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Situation in dem burmesischen Staat Rakhine, in der viele Rohingya in heruntergekommenen Camps leben müssen, ist seit Oktober vergangenen Jahres angespannt. Nach einem Angriff von Muslimen auf Polizisten hatte die Armee Truppen in das Siedlungsgebiet entsandt. Seitdem sind nach Angaben der dortigen Behörden rund 65.000 Rohingya vor der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Die Flüchtlinge berichteten von niedergebrannten Dörfern, vergewaltigten Frauen und getöteten Männern. (Lesen Sie hier mehr zu dem vergessenen Völkermord an den Rohingya.)

Die burmesische Regierung von Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi verbittet sich Einmischungen anderer Staaten in die Sache, die sie als innenpolitisches Problem versteht. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit im Land betrachten die Rohingya als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele von ihnen schon seit Generationen in Burma leben.

Eine von der Regierung eingesetzte Kommission sollte die jüngsten Vorfälle in Rakhine untersuchen, bei der mehr als 80 Menschen getötet wurden. Sie kam nach ersten Ermittlungen zu dem Schluss, dass die Rohingya keiner willkürlichen Polizeigewalt ausgesetzt seien. Die zahlenmäßige Größe der Minderheit, ihrer Moscheen und religiösen Gebäude zeigten, dass von "Genozid" oder "religiöser Verfolgung" keine Rede sein könne.

Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen bewerten die Situation anders. Mehr als ein Dutzend Nobelpreisträger hatten vor wenigen Wochen einen Appell an den Uno-Sicherheitsrat gerichtet und ein Einschreiten der Vereinten Nationen gegen die Verfolgung der Rohingya im ehemaligen Birma gefordert. In dem Land komme es zu "ethnischen Säuberungen" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", schrieben insgesamt 23 Nobelpreisträger, Politiker und Aktivisten.