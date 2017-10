Rohingya-Krise in Burma Der Exodus, der keiner sein soll

Buddhistische Mönche, Hindus, christliche Nonnen, muslimische Männer mit Bart: Etwa 30.000 Menschen unterschiedlicher Religionen haben sich in einem Stadion der burmesischen Metropole Rangun versammelt. Einige halten Kerzen und das Bild ihrer Regierungschefin Aung San Suu Kyi in den Händen. "Hört auf, einander zu töten, zu foltern und euch gegenseitig zu zerstören", ruft der buddhistische Mönch Iddhibala der Menge zu. Dann steigt er vom Podium hinab und reicht dem Muslim Hafiz Mufti Ali die Hand.

Es sind Bilder, wie sie die burmesische Regierung gerne in den internationalen Nachrichten sieht. Seit Monaten wird ihr von Hilfsorganisationen, den Vereinten Nationen und Staatschefs vorgeworfen, eine "ethnische Säuberung" an der muslimischen Minderheit der Rohingya durch das Militär zu dulden. Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich aus Angst vor gewalttätigen Soldaten ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet.

Für viele Burmesen sind die Berichte in der internationalen Presse dazu aber nicht mehr als "Fake News". "Burma ist nicht so, wie die Leute von außerhalb denken", zitiert das englischsprachige Magazin "Frontier Myanmar" einen Buddhisten. "Ich bin hierher gekommen um zu zeigen, dass wir hier alle friedlich miteinander in einer Gesellschaft leben, gleich welcher Religion wir angehören." Burma sei ein Land, in dem die Menschen unterschiedlichsten Glaubens "in Harmonie miteinander" seien, betonte der Chef der Regionalregierung, U Phyo Min Thein.

Die Realität aber sieht anders aus. Das behauptet nicht nur das Ausland, das belegen Bilder abgebrannter Rohingya-Dörfer, Videos von Militärgewalt gegen die Muslime, Dutzende Berichte von Vergewaltigungen und Misshandlungen, und die schiere Anzahl flüchtender, unterernährter Menschen.

Ausgangspunkt des Exodus waren Ausschreitungen im August, bei denen nach offiziellen Angaben mehr als 500 Menschen getötet wurden. Den Kämpfen waren Angriffe radikaler Muslime vorausgegangen. Erst Wochen später äußerte sich die De-facto-Regierungschefin Suu Kyi dazu. Zwar verurteilte sie alle Menschenrechtsverletzungen - sprach aber an keiner Stelle von Militärgewalt. Stattdessen wies sie daraufhin, dass die Hälfte der Muslime in Rakhine geblieben seien. Warum die andere Hälfte Schutz in Bangladesch suchte, müsse noch herausgefunden werden, behauptete sie.

Dabei ist die Krise offenbar noch lange nicht vorüber:

Noch immer flüchten Rohingya nach Bangladesch , an manchen Tagen sind es nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als zehntausend. Viele von ihnen versuchen inzwischen auch, per Schiff ins Nachbarland zu gelangen - Menschenrechtlern zufolge soll das burmesische Militär das Grenzgebiet mit Minen versetzt haben. Doch auch der Seeweg ist gefährlich. Erst vor wenigen Tagen kamen mindestens 25 Rohingya ums Leben, als ein Boot auf dem Grenzfluss Naf kenterte. Fast alle Opfer waren Frauen und Kinder.

, an manchen Tagen sind es nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als zehntausend. Viele von ihnen versuchen inzwischen auch, per Schiff ins Nachbarland zu gelangen - Menschenrechtlern zufolge soll das burmesische Militär das Grenzgebiet mit Minen versetzt haben. Doch auch der Seeweg ist gefährlich. Erst vor wenigen Tagen kamen mindestens 25 Rohingya ums Leben, als ein Boot auf dem Grenzfluss Naf kenterte. Fast alle Opfer waren Frauen und Kinder. Im Süden von Bangladesch droht sich eine Cholera-Epidemie auszubreiten. Durch die Menschenmassen in der ohnehin armen Gegend sowie mangelnde Wasser- und Abwasserversorgung fürchten Experten den Ausbruch der Durchfallerkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) startete deshalb eine große Impfaktion in den Flüchtlingslagern. 650.000 Menschen sollen die Schluckimpfung in den kommenden Tagen bekommen, sowohl Geflüchtete als auch Einheimische.

Durch die Menschenmassen in der ohnehin armen Gegend sowie mangelnde Wasser- und Abwasserversorgung fürchten Experten den Ausbruch der Durchfallerkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) startete deshalb eine große Impfaktion in den Flüchtlingslagern. 650.000 Menschen sollen die Schluckimpfung in den kommenden Tagen bekommen, sowohl Geflüchtete als auch Einheimische. Die Hilfsorganisationen brauchen mehr Unterstützung. So rief die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen - deutscher Partner des UNHCR - zu dringend benötigten Spenden auf, um die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch in den kommenden sechs Monaten mit Unterkünften, Nahrung und frischem Wasser versorgen zu können. Es fehlten noch knapp 50 Millionen Euro. Die International Organization for Migration (IOM) rief eine "humanitäre Katastrophe" aus. Ihr fehlen nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Dollar.

In den burmesischen Medien sei dazu kaum etwas zu lesen, schreibt der BBC-Reporter Anbarasan Ethirajan. Stattdessen werde ausführlich über Verbrechen an Hindus berichtet, die von den militanten Muslimen begangen worden sein sollen. Eine Studentin sagte ihm zur Rohingya-Problematik: "Von außen erscheint es wie ein religiöses Problem. Das ist es aber nicht. Die Gewalt ist ein terroristischer Akt. Die internationale Gemeinschaft bekommt falsche Informationen zu der Situation in Rakhine."

Auch Suu Kyi hatte die Gewalt zwischen dem Militär und den Rohingya, die schon seit Jahrzehnten in ihrem Land unterdrückt werden, mehrfach "den Terroristen" zugesprochen. Journalisten werden - genauso wie Beobachter der Uno-Untersuchungskommission - von der Regierung nicht eigenständig in die Unruheregion Rakhine vorgelassen.

Disclaimer: Burma, Birma oder Myanmar: Drei Namen kursieren für das südostasiatische Land, das unter anderem an Thailand, China und Indien grenzt. Die Bundesregierung und die Uno verwenden die offizielle Staatsbezeichnung "Myanmar". Im angelsächsischen Raum überwiegt "Burma".

Die Briten eroberten das Land im 19. Jahrhundert und nannten ihre Kolonie "Burma". Im Deutschen wurde daraus das leicht abgewandelte "Birma". Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1948 behielten die Burmesen den Landesnamen Burma bei. 1989 führte die damals herrschende Militärregierung "Myanmar" als offiziellen Staatsnamen ein. Die Bezeichnung sollte endgültig die Erinnerung an die britische Besatzungszeit tilgen. Auch andere Ortsnamen wurden "myanmarifiziert".

Etymologisch leiten sich Burma und Myanmar von den Worten Bama und Myanma ab. Beide bezeichnen die größte Ethnie des Landes, die Bamar. Bama wird dabei umgangssprachlich verwendet, Myanma in der Schriftsprache. Die zwei Wörter bedeuten also das Gleiche und existieren seit Jahrhunderten nebeneinander, wobei sich Bama wahrscheinlich aus Myanma entwickelt hat.