Bericht über Rohingya-Massaker Reuters-Journalisten zu je sieben Jahren Haft verurteilt

Sie hatten über die Ermordung von Angehörigen der Rohingya-Minderheit in Myanmar durch das Militär berichtet, dafür müssen sie nun lange ins Gefängnis: Ein Bezirksgericht in Rangun verhängte gegen zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters jeweils sieben Jahre Gefängnis.

LYNN BO BO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Reuters-Journalist Wa Lone, Mitte, am Montag vor dem Urteil

Die Reporter Kyaw Soe Oo, 28, und Wa Lone, 32, hatten sich nach Auffassung des Gerichts bei Recherchen über das Schicksal von Angehörigen der muslimischen Minderheit illegal geheime staatliche Dokumente beschafft. International gibt es an dem Verfahren viel Kritik.

REUTERS Auch Reporter Kyaw Soe Oo wandte sich vor der Urteilsverkündung freudig seinen Unterstützern vor dem Gericht zu

Die Reporter hatten über die Ermordung von mindestens zehn Angehörigen der muslimischen Minderheit in der Krisenregion Nordrhakine berichtet. Die Verbrechen gehörten zu einer fremdenfeindlichen Kampagne der Regierung Myanmars, wegen derer seit August 2017 mehr als 700.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen waren.

Die Anklage hatte für die Journalisten bis zu 14 Jahre Haft gefordert. Sie hatten einen als vertraulich eingestuften Polizeibericht über das Massaker veröffentlicht und waren deshalb nach dem "Official Secrets Act", einem Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen aus der Kolonialzeit, angeklagt worden.

Dabei waren sie offenbar in eine Falle getappt, die ihnen die Polizei stellte. Ihre Festnahme im Dezember war erfolgt, kurz nachdem zwei Polizisten ihnen in einem Restaurant vertrauliche Unterlagen übergeben hatten.

Die Rohingya werden seit Jahrzehnten im buddhistischen Myanmar diskriminiert. Behörden und buddhistische Bevölkerung betrachten sie als illegale Einwanderer, obwohl viele seit Generationen dort leben.

Uno-Experten fordern Anklage gegen die Armeeführung

Für eine Expertengruppe der Vereinten Nationen zu den Massakern gehören indes vielmehr die obersten Vertreter des Militärregimes von Myanmar auf die Anklagebank: Sie hatten vor einer Woche gefordert, Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing und andere Offiziere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Region Nordrhakine vor einem Tribunal oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen. Die Erkenntnisse der Uno-Experten über die Verbrechen erschienen am vergangenen Montag in einem ausführlichen Bericht.

AP General Min Aung Hlaing, Oberbefehlshaber, und Aung San Suu Kyi, hier 2015 noch als Oppositionsführerin

Die drei Uno-Experten kritisieren auch die Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Sie habe ihre moralische Autorität nicht genutzt, um solche Verbrechen zu verhindern.