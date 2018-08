Rohingya-Massaker Uno-Ermittler fordern Völkermordanklage gegen Militärs in Myanmar

Ein Uno-Report zu Massakern an Rohingya in Myanmar gibt der Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi eine Mitschuld an den Verbrechen. Dem Militär werfen die Experten Völkermord vor.