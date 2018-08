Vertreibung der Rohingya vor einem Jahr Ausharren in der Fremde

Genau ein Jahr ist es her, dass ein Überfall von Rohingya-Rebellen in Myanmar eine Welle der Vertreibung auslöste. Etwa eine Million Rohingya leben heute im benachbarten Bangladesch in Camps. Ihre Zukunft ist ungewiss. Ein Plan für ihre Rückkehr ist hinfällig. Jetzt haben Tausende Flüchtlinge gegen ihre Vertreibung protestiert.

Mehrere tausend Rohingya beteiligten sich in den Flüchtlingslagern am Samstag an Protestzügen und Demonstrationen. "Wir wollen Gerechtigkeit von der Uno", riefen die Demonstranten. "Nie wieder: Rohingya-Völkermord-Gedenktag. 25. August 2018", stand auf einem Plakat.

Im mehrheitlich buddhistischen Myanmar wird die Minderheit der muslimischen Rohingya seit Jahrzehnten unterdrückt. Vor einem Jahr, am 25. August, war die Lage eskaliert, als Rohingya-Rebellen bei Angriffen etwa ein Dutzend Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit umfassender Gegengewalt und zerstörte etliche Rohingya-Dörfer.

Hunderttausende Rohingya flüchteten ins benachbarte Bangladesch. Sie berichteten von Exekutionen und Vergewaltigungen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurden allein im ersten Monat der Gewalt etwa 6700 Rohingya getötet.

Die Uno stufte das Vorgehen gegen die Rohingya als ethnische Säuberung ein. Im März sprach die Uno-Sonderberichterstatterin für Myanmar, Yanghee Lee, von einem Völkermord. Sie beklagte die systematische Diskriminierung der Rohingya - die Bedingungen für eine Rückkehr der Hunderttausenden bereits geflüchteten Rohingya seien nicht sicher. Das Regime müsse ihnen Bürgerrechte und Eigentum zurückgeben.

Das Rückführungsabkommen versandete

Ein zwischen beiden Ländern vereinbartes Rückführungsabkommen versandete wegen Bürokratie und Misstrauen, weniger als 200 Rohingya sind bislang nach Myanmar zurückgekehrt.

Doch das Leben in den Flüchtlingslagern in einem Land, das ohnehin zu den bevölkerungsreichsten der Welt gehört, droht härter zu werden. Ein Spendenaufruf der Vereinten Nationen sollte eine Milliarde Dollar einbringen, doch die Spenden beliefen sich nur auf ein Drittel der Summe.

Die verhaltenen Reaktionen haben Experten alarmiert. "Normalerweise erreicht die Spendenfreudigkeit im ersten Jahr (einer Krise) ihren Höhepunkt ... danach wird es schwerer, Geld zusammenzubekommen", sagt Peter Salama von der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Spürbare Fortschritte bei der Vermeidung von Diphtherie, Cholera und anderen Krankheiten könnten nur mit einer beachtlichen Finanzspritze erzielt werden. Andere Maßnahmen etwa für Familienplanung werde es vermutlich kaum geben. "Die Regierung von Bangladesch verdient wirklich mehr regionale und internationale Solidarität und Unterstützung", fügt er hinzu.